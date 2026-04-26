EEUU
Una mujer de Massachusetts acusada de matar a sus hijos en la disputa por su custodia
La mujer, de 49 años, se encuentra detenida en Vermont tras ser acusada de dos cargos de asesinato por las muertes de sus hijos de 6 y 7 años
EP
Una mujer de Massachusetts, inmersa en un proceso de divorcio en el que disputaba la custodia de sus dos hijos menores, ha sido acusada de matarlos en su propio domicilio, de acuerdo con fuentes policiales y documentos judiciales.
La Policía Estatal de Massachusetts emitió una orden de arresto el sábado en la que acusa a Janette MacAusland, de 49 años y residente de Wellesley, de dos cargos de asesinato por las muertes de sus hijos, Kai, de 7 años, y Ella, de 6. MacAusland está detenida en Vermont, donde debe comparecer el lunes ante el tribunal de Bennington por un cargo de evasión de la justicia, mientras las autoridades buscan que sea devuelta a Massachusetts, según anunció la Fiscalía del Distrito de Norfolk.
La investigación se inició el viernes por la noche, después de que la policía de Wellesley a los dos menores sin vida en la vivienda familiar.
Según los registros judiciales, Samuel MacAusland solicitó el divorcio en octubre, tras nueve años de matrimonio y reclamó tanto la custodia de los hijos como la propiedad de la vivienda. Posteriormente, Janette MacAusland presentó una contrademanda con peticiones similares. El 16 de abril, ambas partes acordaron mediante una moción conjunta que un tercero imparcial evaluara la situación y emitiera recomendaciones sobre la custodia.
"Nos entristeció profundamente enterarnos del trágico fallecimiento de dos de nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas de Wellesley: un alumno de segundo grado y otro de parvulario de la Escuela Primaria Schofield", reza un comunicado del superintendente de las Escuelas Públicas de Wellesley, Dr. David Lussier. "Esta es una pérdida inimaginable que se sentirá profundamente no solo en Schofield, sino en toda nuestra comunidad", añade.
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