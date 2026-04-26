En la cena de corresponsales de la Casa Blanca: "Ha sido un susto. Nos hemos tirado enseguida al suelo"

Eduard Ribas lleva cubriendo más de cuatro años las noticias de la Casa Blanca para la agencia Efe y la de anoche era una gala con mucha "expectación". Era uno de los 2.000 asistentes a la cena que cada último sábado de abril organiza en Washington la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en ingles), a la que Donald Trump acudía por primera vez como presidente, y tenía mucha curiosidad por escuchar su discurso. "El discurso más inapropiado jamás pronunciado", según dijo el propio Trump de una palabras que se quedaron sin salir de su boca debido al intento de atentado registrado en el hotel que acogía la gala y que obligó a evacuar de inmediato la mandatario.

"Ha sido un susto para todo el mundo", explica Ribas por teléfono a EL PERIÓDICO. Él se encontraba sentado muy cerca de la puerta principal y pudo oír con claridad los disparos. Eran alrededor de las 8.30 y todavía no había empezado el programa oficial, aunque ya estaban los asistentes en sus sitios, Trump y el resto de miembros del gabinete en la mesa presidencial, y se había servido la ensalada de guisantes y burrata. "Nos hemos tirado enseguida al suelo. Muchos agentes han empezado a pasar corriendo y han evacuado a Trump, Melania y el resto de miembros del Gobierno. Trump parecía no haber oído los disparos", añade.

La "tensión" en el salón de baile del Washington Hilton se ha reducido a los pocos minutos al ver que no había peligro y poco a poco los periodistas, muchos de los cuales han grabado con sus teléfonos móviles lo ocurrido, y el resto de asistentes han ido abandonando el lugar. Además de porque parecía que el evento estaba suspendido, como así ha acabado siendo, muchos necesitaban salir al exterior para poder transmitir sus crónicas e imágenes. Al estar en un sótano, en la sala "no había señal de internet".

"Ha sido bastante heavy", destaca Ribas, quien ha acudido posteriormente a la Casa Blanca para cubrir la rueda de prensa convocada por Trump minutos después del tiroteo.

Noticias relacionadas

Acostumbrado a una cobertura mucho más tranquila con Joe Biden, este periodista catalán confiesa que la del republicano está siendo una presidencia muy intensa. "No nos da tregua".