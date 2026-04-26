Intento de atentado a Trump, en directo | El atacante, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.

Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

"El mayor daño posible" La fiscal Pirro fue contundente al afirmar que, según las investigaciones preliminares, el individuo tenía la "clara intención de causar el mayor daño posible". El atacante fue interceptado en un puesto de control del Servicio Secreto ubicado justo a la entrada del salón de baile, donde cientos de personas, incluido el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, se encontraban presentes. "Escuchamos disparos y toda la sala se quedó en silencio", relató Pirro, quien participaba como asistente en el evento. Pirro advirtió que la investigación sigue siendo "fluida" y no descartó que se presenten cargos adicionales a medida que el FBI, el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington recopilen más pruebas sobre el historial y las motivaciones del agresor.

Cargos federales El hombre detenido por irrumpir armado en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Según detalló este sábado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, en una comparecencia ante los medios, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Ningún herido grave A pesar del intercambio de disparos en los pasillos del hotel, la policía informó que el sospechoso no fue alcanzado por las balas. No obstante, tras ser reducido, fue trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado médicamente. Un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales. El agente fue trasladado a un hospital local y, según Carroll, se encuentra "con buen ánimo".

Escopeta, pistola y cuchillos El jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, detalló que el sospechoso cargaba con un arsenal compuesto por "una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos" en el momento de asaltar un puesto de control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel. "En este momento, todo parece indicar que se trata de un actor solitario, un pistolero solitario", afirmó Carroll, descartando la participación de cómplices de manera preliminar.

Profesión "peligrosa" "Nunca me dijeron que esta era un profesión tan peligrosa. Si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho a lo mejor habría pasado de esto", bromeó el mandatario, quien publicó fotos del atacante detenido en el suelo tras su intento de atentado. Trump dijo que el atacante era "un loco" y que podría ser un "lobo solitario", que actuó solo. La policía evacuó el Washington Hilton Hotel después de un gran caos y de que el presidente, el vicepresidente, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la cúpula de poder, del país tuviera que se evacuada de emergencia.

El antecedente de Butler "Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala", explicó el mandatario acompañado de la primera dama, Melania Trump, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche. "Él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado", aseguró el presidente, quien dijo que este posible intento de asesinato fue manejado de manera profesional por el Servicio Secreto, mientras que le FBI está investigando a testigos. Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala por un francotirador.

Trump: "Estaba muy lejos" En la rueda de prensa posterior al atentado, el presidente estadounidense aseguró en rueda de prensa que el tirador "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

Un arma larga El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo. Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama. De inmediato, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro. Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto. El director del FBI, Kash Patel, indicó en la misma rueda de prensa que el individuo portaba un arma larga.