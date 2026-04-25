Al menos siete muertos y 17 heridos en un atentado terrorista en Colombia

Al menos siete personas murieron este sábado y 17 más quedaron heridas por un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios vehículos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, según informaron las autoridades.

El ataque fue perpetrado en una zona llamada El Túnel, del municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

La onda causada por la explosión destruyó además otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera, por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona.

"Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad", manifestó en su cuenta de la red social X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

El gobernador calificó lo sucedido como "una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias".

"Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades", manifestó por su parte el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, oriundo de esa región.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

"Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total", manifestó en X la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático y también natural del Cauca.

Ofensiva terrorista en el suroeste

El atentado fue perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.

El primer atentado ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

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Este sábado también fue atacado por un grupo armado el radar de Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país, según denunció la Aeronáutica Civil (Aerocivil).