La UE y Estados Unidos anuncian una "alianza estratégica" sobre minerales críticos

La Unión Europea y Estados Unidos han anunciado este viernes que han firmado un memorándum de entendimiento para crear una "alianza estratégica" sobre minerales críticos, con el objetivo de reforzar la cooperación en este ámbito, aunque los compromisos pactados no son vinculantes.

La alianza está vinculada al acuerdo comercial que las partes cerraron en julio del año pasado. En la práctica, debería servir para fomentar "la cooperación bilateral" en toda la cadena de valor en el ámbito de los minerales críticos. Esto incluye la exploración, la extracción, el procesamiento, el refinado, el reciclaje y la recuperación.

En paralelo, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, han presentado un plan de acción "para la Resiliencia de la Cadena de Suministro de Minerales Críticos". El documento permitirá estrechar la cooperación y abre la puerta a posibles acuerdos comerciales plurilaterales, de manera coordinada.

"Resulta alentador ver cómo la cooperación entre la UE y EEUU en materia de materias primas críticas se materializa", ha dicho Sefcovic en un comunicado. "La visión está clara; ahora la verdadera prueba reside en la ejecución, transformando las ambiciones compartidas en proyectos de gran impacto", ha dicho el esloveno, acostumbrado a tener que lidiar con la Casa Blanca.

Colaboración e inversión

Según el documento, el memorándum permitirá a Estados Unidos y la UE identificar proyectos de interés en los que colaborar en terceros países y fomentar mutuamente la inversión. También se comprometen a luchar contra "las políticas no mercantiles y las prácticas comerciales desleales" en este sector.

Además, Bruselas y Washington intercambiarán información sobre restricciones a las importaciones de estos materiales por parte de terceros o posibles problemas de suministro. También colaborarán en proyectos de innovación, por ejemplo, para mejorar los procesos de reciclado o el ciclo de vida de estos materiales.

El texto en cualquier caso no deja de ser un acuerdo político, sin validez legal, que dependerá en gran medida de la voluntad de cooperación de ambos socios. "El acceso seguro y sostenible a los minerales críticos es vital para la competitividad y la resiliencia de la economía de la UE", ha dicho el vicepresidente de la Comisión para la Política Industrial, Stéphane Séjourné.

Noticias relacionadas

El francés ha apuntado a que este tipo de acuerdos permite al bloque diversificar sus proveedores y reducir dependencias. "Los minerales críticos son fundamentales para cualquier industria orientada al futuro; por lo tanto, la resiliencia es inevitable y abordar las vulnerabilidades, imperativo", ha añadido Sefcovic.