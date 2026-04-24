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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Las fuerzas rusas atacan Ucrania de noche con 109 drones y bombardean su capital por la mañana

Soldados ucranianos de la tripulación de un obús autopropulsado.

Soldados ucranianos de la tripulación de un obús autopropulsado. / Europa Press/Contacto/Viacheslav / Europa Press

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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