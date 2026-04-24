EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez anuncia que la amnistía en Venezuela "llega a su fin"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.