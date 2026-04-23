Nuevo relevo
El Pentágono destituye al secretario de Marina tras meses de disputas con Hegseth
La salida de John Phelan se suma a los despidos de otros cargos militares ejecutados por el secretario de Guerra de Trump
Redacción
El Pentágono anunció este miércoles la destitución del secretario de Marina de EEUU, John Phelan, tras meses de disputas internas con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros líderes militares. Este despido se suma a los de otros altos cargos del Ejército estadounidense, una purga que respondería a la "inseguridad y la paranoia" de Hegseth por miedo a ser sustituido y a su objetivo de deshacerse de posibles rivales, según explicaron recientemente algunas fuentes al New York Post.
"En nombre del secretario de guerra y del subsecretario de guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al departamento y a la Marina de Estados Unidos", informó el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, en un mensaje publicado en X. Phelan será reemplazado por el subsecretario Hung Cao. El Pentágono, que señaló que el relevo tiene "efecto inmediato", no detalló el motivo de la salida del hasta ahora secretario.
Según The New York Times, Phelan mantenía desde hacía meses desacuerdos con Hegseth y el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, sobre cómo reactivar el programa de construcción naval de la Marina. Otras fuentes consultadas por Reuters aseguraron que la destitución fue motivada por su excesiva lentitud para implementar reformas que aceleraran el citado programa y por su enemistad con líderes clave del Pentágono.
Entre sus funciones estaba la supervisión de la futura fuerza naval de EEUU, así como definir presupuestos, tecnología y logística de desplazamientos, pero no tenía incidencia directa en los operativos de combate, por lo que no se espera que su marcha tenga efecto en el desarrollo de la guerra contra Irán o el bloqueo del estrecho de Ormuz. Sin embargo, según el rotativo neoyorquino, las alteraciones en el departamento podrían suponer un escollo en la reposición de existencias de misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea de alta gama, utilizado profusamente en Irán.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9
- La Xunta evaluará el impacto de asumir la gestión de la AP-9 y facilitar su gratuidad con peajes en la sombra