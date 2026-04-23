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Guerra en Oriente Próximo

Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas

Así lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Personas caminan junto a los escombros de un edificio dañado por un ataque aéreo israelí en la aldea de Jibchit, al sur del Líbano.

Personas caminan junto a los escombros de un edificio dañado por un ataque aéreo israelí en la aldea de Jibchit, al sur del Líbano. / EFE

EFE

Washington

Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

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