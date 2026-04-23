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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

El embajador permanente de Irán ante la ONU ha condicionado una nueva ronda de negociaciones a que EEUU levante el bloqueo

Guardias de seguridad en la embajada de Irán en Beirut, este miécoles.

Guardias de seguridad en la embajada de Irán en Beirut, este miécoles. / WAEL HAMZEH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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