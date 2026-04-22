Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca Ucrania con 215 drones de larga distancia

Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra Ucrania un total de 215 drones de larga distancia, entre ellos alrededor de 140 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea en su parte de este miércoles.

Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar 189 aparatos no tripulados Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.