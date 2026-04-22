Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

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Cancelado el viaje de Vance a Pakistán tras la prórroga del alto el fuego con Irán anunciada por Trump El viaje a Pakistán del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, como cabeza de la delegación de Washington para una nueva ronda de conversaciones con Irán ha sido cancelado este martes, tras el anuncio de la extensión del alto el fuego con Teherán lanzado poco antes por el mandatario norteamericano Donald Trump. Así lo han confirmado fuentes de la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, como el diario 'Wall Street Journal', la cadena CBS o el portal de noticias Axios, las cuales han apuntado que el viaje a Islamabad se habría suspendido de forma indefinida, tras la decisión del jefe del Ejecutivo estadounidense de prorrogar el cese de hostilidades "hasta" que Teherán presente una "propuesta unificada" y concluyan las negociaciones.

Irán condiciona nuevas negociaciones con EEUU a que Trump levante el bloqueo de Ormuz El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó este martes una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. "En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones", declaró Iravani a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York. El embajador aseguró que el bloqueo estadounidense es "una violación del (acuerdo de) alto el fuego", que ambos países habían acordado hace dos semanas.

Militares de 30 países planifican en Londres la reapertura de Ormuz tras la guerra Representantes militares de más de 30 países participan desde este miércoles en una reunión de planificación de dos días en Londres para preparar la reapertura del estrecho de Ormuz tras la guerra, en el marco de una posible misión multinacional de carácter defensivo que estaría liderada por el Reino Unido y Francia. El encuentro se celebra en el Cuartel General Conjunto Permanente británico en Northwood, al norte de la ciudad, y tiene como objetivo traducir el consenso político alcanzado la semana pasada en París en un plan militar detallado que garantice la libertad de navegación en esta vía estratégica, según un comunicado del Ministerio de Defensa británico.

Trump dice que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán no quiere que "se cierre el estrecho de Ormuz" pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán pese a haber extendido el alto el fuego porque a su criterio es la única forma de presionar para obtener un acuerdo. Trump dijo en su cuenta oficial de Truth Social que varias personas le han dicho que "Irán quiere abrir el estrecho de inmediato" pero que él respondió: "Si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo".

EEUU asegura que Irán pronto colapsará El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó este martes la continuidad del bloqueo naval que el Comando Central mantiene sobre los puertos de Irán, asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen. "En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg, estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados", publicó en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en respaldo al bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que se mantiene desde hace 10 días.

La postura de Irán El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó este martes una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. "En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones", declaró Iravani a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Trump extiende el alto el fuego Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

La postura del Líbano El primer ministro libanés, Nawaf Salam, exigió este martes la retirada "total" de las tropas israelíes de su territorio y el retorno de los prisioneros y desplazados libaneses por el ataque israelí en el marco de las negociaciones lanzadas en Washington para prolongar el alto el fuego actual. "Nuestro objetivo en estas negociaciones es una retirada total de las fuerzas israelíes de Líbano, el retorno de los prisioneros libaneses y de las personas desplazadas de sus ciudades", afirmó Salam en París, en una comparecencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Egipto pide "aprovechar la oportunidad" El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, pidió este martes "aprovechar la oportunidad" para que Estados Unidos e Irán extiendan el alto el fuego de dos semanas, que vence este miércoles, en un momento de incertidumbre sobre la celebración de una segunda ronda de conversaciones en Islamabad. "Subrayamos la necesidad imperiosa de aprovechar esta oportunidad para priorizar la vía diplomática", dijo Al Sisi en una declaración a la prensa desde El Cairo junto a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que este martes visitó la capital egipcia.