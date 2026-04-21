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Vídeo de homenaje

Carlos III, en el centenario del nacimiento de su madre: "Muchos aspectos de los tiempos que vivimos ahora la habrían preocupado profundamente"

El rey Carlos III contempla una escultura de su madre, Isabel II, durante un acto por el centenario de su nacimiento, este martes en Londres.

El rey Carlos III contempla una escultura de su madre, Isabel II, durante un acto por el centenario de su nacimiento, este martes en Londres. / TOBY MELVILLE / AFP

EFE

Londres

A la fallecida Isabel II le hubiera "preocupado profundamente" muchos de los desafíos y problemas de la vida actual, dijo su hijo mayor, el rey Carlos III, con motivo de cumplirse este martes el centenario del nacimiento de la reina.

"Sospecho que muchos aspectos de los tiempos que vivimos ahora la habrían preocupado profundamente, pero me reconforta su creencia de que la bondad siempre prevalecerá y que un amanecer más brillante nunca está lejos del horizonte", dijo el monarca, de 77 años, en un vídeo grabado en Escocia y divulgado este martes.

Carlos no especifica a qué problemas importantes se refiere, pero desde la muerte de la reina, su hijo Andrew Mountbatten-Windsor ha sido despojado de sus títulos nobiliarios y honores por su relación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, mientras que continúa la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.

El rey, que se refirió a la reina como su "querida mamá", resaltó la importancia de celebrar este centenario porque Isabel II, que murió el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años, tuvo una "vida bien vivida".

Recuerdo de su reinado

Isabel II siempre se mantuvo "firme y totalmente dedicada al pueblo al que sirvió", añadió Carlos III, que filmó el vídeo en la biblioteca del castillo escocés de Balmoral a principios de abril.

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"Millones la recordarán por momentos de importancia nacional; muchos otros por un fugaz encuentro personal, una sonrisa, una palabra amable que levantó el ánimo... o por ese maravilloso brillo en los ojos cuando compartía un bocadillo de mermelada con el oso Paddington en los últimos meses de su vida", agregó el rey, en referencia esto último a una escena durante la celebración en 2022 de los 70 años de su reinado, el más largo de la historia británica.

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