Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos un muerto y otro herido en un ataque ucraniano que incendia el puerto de Tuapsé, en el suroeste ruso

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida en la noche de este domingo en Tuapsé, en el suroeste de Rusia, después de que un "masivo ataque con drones", según han denunciado las autoridades regionales, haya alcanzado la ciudad y el puerto de la misma, provocando un incendio en este último.

"Tuapsé ha sufrido otro ataque masivo con drones", ha lamentado en redes el gobernador del krai de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, quien ha señalado que, "según informaciones preliminares, un hombre ha fallecido en el puerto" y "otro hombre ha resultado herido".