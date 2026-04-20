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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos un muerto y otro herido en un ataque ucraniano que incendia el puerto de Tuapsé, en el suroeste ruso

Militares en servicio activo, veteranos, militares heridos y civiles ucranianos participan en la competición «Kordon Race», cerca de Leópolis, en el oeste de Ucrania.

Militares en servicio activo, veteranos, militares heridos y civiles ucranianos participan en la competición «Kordon Race», cerca de Leópolis, en el oeste de Ucrania. / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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