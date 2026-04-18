Comunicado conjunto
España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba
"Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano", dice la nota
EFE
Los Gobiernos de Brasil, España y México han hecho público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial" de la isla.
En el comunicado conjunto, y ante "la evolución de los acontecimientos" en Cuba, los tres Gobiernos alertan de la "dramática situación" que vive el pueblo cubano" y emplazan a que se adopten "las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional".
"Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano", dice la nota.
Reiteran, asimismo, la necesidad de "respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".
En este sentido, los Gobiernos de España, Brasil y México reafirman su compromiso "irrenunciable" con "los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo".
Con ese deseo hacen un llamamiento a "un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", con el objetivo de encontrar "una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad", concluye la nota.
Este sábado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla no "aspira a la guerra", pero "tiene la responsabilidad de defenderse" ante una hipotética intervención militar de EE.UU.
Cuba anunció el 13 de marzo que había abierto un "diálogo" con EE.UU., pero indicó que se encontraba en "fases iniciales" y "alejados" de cualquier acuerdo.
Esta semana medios estadounidenses revelaban que el Pentágono está intensificando sus planes para una posible intervención militar en Cuba, pero el departamento de Guerra de EE.UU., en respuesta a una pregunta de EFE, pidió no especular sobre "escenarios hipotéticos".
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