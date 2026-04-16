Hegseth asegura que el Ejército de EEUU está listo para reiniciar los ataques si Irán "no accede a un acuerdo"

Irán aseguró que matendría los "dedos en el gatillo" durante la negociación con EEUU. Algo parecido ha manifestado este jueves el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth: las Fuerzas Armadas de su país están en una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo" de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

"Esto es precisamente lo que instamos esta mañana. Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente" y se alcance un pacto, ha agregado el secretario durante una rueda de prensa en el Pentágono, en la que también ha calificado el "bloqueo férreo" estadounidense a los puertos iraníes como "la opción más diplomática" de ejercer presión sobre la República Islámica.

Hegseth ha advertido a los militares de Irán que están bajo la vigilancia de EEUU y que tiene conocimiento de "qué recursos militares están moviendo y adónde los están moviendo". Asimismo, ha asegurado que la Armada estadounidense tiene "recursos y capacidades reales" para controlar el tráfico que "entra y sale del estrecho (de Ormuz)" y que está preparada para mantener esta operación "el tiempo que sea necesario".

"Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético", ha amenazado.

Segunda ronda de negociaciones

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caine, ha coincidido en que el mando norteamericano "permanece preparado y listo para reanudar operaciones de combate importantes en cualquier momento". Por su parte, el jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, ha explicado que las tropas están aprovechando el tiempo durante el cese el fuego para rearmarse, renovar su equipamiento y para ajustar sus "tácticas, técnicas y procedimientos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que la guerra "está a punto de terminarse" --algo que lleva repitiendo semanas-- y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad (Pakistán) el pasado sábado.

El próximo miércoles se cumple la segunda semana del acuerdo de alto el fuego, supeditado a la apertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Irán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

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La Casa Blanca aclaró este miércoles que las negociaciones para una segunda ronda de diálogo se mantienen y que de producirse, estas conversaciones volverían a tener lugar en Pakistán, bajo la mediación de ese Gobierno.