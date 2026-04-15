La UE ultima una app para verificar la edad de los usuarios en internet

"Nuestra aplicación europea de verificación de edad está técnicamente lista y pronto estará disponible para que la utilicen los ciudadanos", ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una comparecencia ante los medios, en la que no ha aclarado si su uso será obligatorio ni cuándo.

Buena parte de los gobiernos europeos llevan meses presionando a Bruselas para que tome medidas para proteger a los menores en internet. Países como Austria, Dinamarca, Grecia, Polonia, Eslovenia o España han anunciado restricciones al acceso a las redes sociales para adolescentes y niños. Portugal, Alemania, o Italia ya las han hecho efectivas y Francia está muy cerca.

"Es nuestro deber proteger a nuestros hijos en el mundo digital, al igual que lo hacemos en el mundo físico", ha dicho Von der Leyen, que ha citado el ciberacoso o el acceso a contenido dañino o incluso ilegal como principales riesgos. "Para lograrlo de forma eficaz, necesitamos un enfoque europeo armonizado", ha sentenciado la presidenta.

Un certificado digital

La aplicación estará basada en la misma tecnología que se usó durante la pandemia de covid para crear un certificado digital de vacunación. Este fue reconocido por más de 70 países y permitía viajar por cuatro continentes. La app funcionará con un documento de identidad o pasaporte que permita confirmar la edad del usuario a la hora de acceder a cualquier servicio online.

La Comisión ha defendido en cualquier caso que se respetarán "los más altos estándares de privacidad" y no se revelará ninguna otra información personal, más allá de la edad. La aplicación estará disponible para teléfonos móviles, ordenadores y tabletas, y el código será público para que otros países fuera del bloque puedan replicarla. "Las plataformas en línea pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad. Así que ya no hay excusas", ha dicho Von der Leyen.

Una cumbre digital

El próximo jueves, el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado una cumbre virtual precisamente para coordinar la prohibición de acceder a las redes sociales a menores. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha confirmado su participación. También la propia Von der Leyen, además de representantes de Italia, Países Bajos o Irlanda.

Francia, junto con Dinamarca, Grecia, Italia, Chipre, Irlanda y también España, será el primer país en integrar la aplicación de verificación de edad en sus monederos digitales. "Espero que más Estados miembros y el sector privado sigan su ejemplo para que pronto todos los ciudadanos puedan usarla", ha dicho la presidenta, que no ha aclarado si su uso será obligatorio en la UE, ni cuándo.

La legislación europea

Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión para la soberanía tecnológica, ha recordado que el Ejecutivo determinó el pasado mes de marzo que varias plataformas de contenido pornográfico, Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos, no tenían un sistema adecuado de verificación de la edad de los usuarios. "Dado que las plataformas no cuentan con herramientas adecuadas para verificar la edad, nosotros mismos ideamos la solución", ha dicho Virkkunen.

Más allá de la edad, la Comisión está tomando medidas en otros ámbitos para proteger a los niños y adolescentes en internet. En febrero, por ejemplo, Bruselas exigió a Tiktok cambiar su diseño "adictivo". La UE, ha dicho Virkkunen, "no tolerará que las plataformas ganen dinero a costa de nuestros hijos", añadiendo que "no hará concesiones en lo que respecta al bienestar" de los menores.

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Además, el pasado mes de febrero, el Ejecutivo comunitario presentó también una estrategia contra el ciberbullying, del que son víctimas 1 de 6 adolescentes, según cifras de la propia Comisión. El objetivo de la estrategia es fomentar la toma de conciencia, la prevención y la lucha contra el acoso entre niños, profesores, padres, y profesionales de la salud mental.