Trump arremete con dureza contra Meloni por censurar sus palabras sobre el Papa: " Pensaba que tenía coraje, me equivocaba"

Parece que el idilio entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de EEUU, Donald Trump, ha llegado a su fin, según se deduce de las palabras que el republicano ha dedicado a la líder ultra. No le ha sentado bien el reproche que le dedicó Meloni la víspera a cuenta de las críticas que vertió sobre el papa León XIV, a quien afeó sus opiniones sobre la operación militar en Venezuela y la guerra emprendida junto a Israel contra Irán, y le acusó ser "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior". Según la italiana, la andanada de Trump fue "inaceptable".

"Es ella quien es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y haría volar a Italia por los aires en dos minutos si tuviera la posibilidad", ha dicho el magnate neoyorquino al 'Corriere della Sera'. "¿A la gente le gusta Meloni? No puedo imaginarlo. Estoy conmocionado por ella. Pensaba que tenía coraje, me equivocaba", ha añadido.

Trump ha confirmado durante la entrevista con el rotativo italiano que la relación con Meloni, hasta ahora una de sus aliadas más firmes en Europa junto al primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, no pasa por su mejor momento y ha aseugrado que el motivo es su negativa a participar en una misión conjunta con la OTAN para desbloquear el estrecho de Ormuz. "Hace mucho que no hablamos (...). No quiere ayudarnos con la OTAN ni a librarnos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que yo pensaba".

La primera ministra italiana se ha mostrado desde el principio muy crítica con la guerra contra Irán. "Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra", dijo el pasado 5 de marzo en una entrevista con la emisora RTL, dejando clara su postura tras días intentando escurrir el bulto. En la misma intervención, Meloni también dejó claro que la posición de Roma sobre el uso de las bases militares estadounidenses no sería muy distinta de la de España. Los acuerdos bilaterales que regulan estas bases contemplan solo "logística y operaciones no cinegéticas, lo que significa que no hablamos de (su uso para) bombardeos", subrayó entonces.

Nueva crítica al Papa

En su conversación con el 'Corriere', Trump ha vuelto a atacar al Papa y a su llamamiento a la paz en Irán. "No entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes", ha afirmado sobre la represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás que tuvieron lugar en enero.

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El Pontífice replicó este lunes las palabras de Trump y le recordó que el "evangelio es claro" y "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", además de asegurar que no tiene "miedo" de la Administración estadounidense. "Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", afirmó.