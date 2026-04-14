Visita a África
Dos terroristas se inmolaron en Argelia en el primer día de la visita del Papa
El atentado, que causó varios heridos, se produjo en Bilda, a unos 40 kilómetros de donde se encontraba el Pontífice en Argel
Redacción
Dos terroristas suicidas se inmolaron el lunes en Bilda (Argelia), en un atentado suicida que dejó varios heridos, horas después de la llegada de León XIV al país, en el inicio de un viaje oficial que llevará al Pontífice a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El intento de atentado iba dirigido contra una comisaría de policía de la ciudad. Los dos terroristas suicidas detonaron cinturones explosivos lejos de haber llegado a su objetivo, al ver aproximarse a un agente de policía, informa 'Le Monde'.
A aproximadamente 40 kilómetros del lugar del atentado, bajo la bóveda de la basílica de Notre-Dame de África, en las alturas de Argel, León XIV, concluía la primera jornada de su viaje a Argelia —primera etapa de su gira por cuatro países africanos-. El suceso irrumpió en medio del llamamiento a la reconciliación y el apaciguamiento del Pontífice.
El primer pontífice estadounidense de la historia viajará hasta el 23 de abril, recorrerá cerca de 18.000 kilómetros y visitará once ciudades en una travesía que, además, constituye su primera salida de Europa diseñada íntegramente por él.
Etapa propia
Atrás quedan los desplazamientos heredados de Papa Francisco —como Turquía y el Líbano— y sus primeras incursiones europeas (Italia, Mónaco). León XIV abrirá ahora una etapa propia con inicio en Argelia, donde visitará Argel y, sobre todo, Annaba —la antigua Hipona—, cuna de San Agustín y referencia espiritual de la orden a la que pertenece Robert Prevost.
La agenda continuará con tres días en Camerún, del miércoles 15 al viernes 17, con paradas en Yaundé, Bamenda y Douala. El sábado 18 llegará a Angola, donde permanecerá hasta el lunes 20, con base en Luanda y desplazamientos a Muxima y Saurimo. La última etapa lo llevará a Guinea Ecuatorial —primer país hispanohablante de su itinerario—, con llegada el martes 21 a Malabo.
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