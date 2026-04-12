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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Estados Unidos permite la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Machado cree que los venezolanos están listos para elecciones y reitera su pronto regreso
La líder opositora de Venezuela y nobel de la paz 2025, María Corina Machado, aseguró este domingo que los venezolanos están listos para participar en una nuevas elecciones que permitan la transición hacia la democracia, y reiteró que pronto volverá a su país.
"Hoy estamos listos para avanzar, porque no hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana", manifestó Machado al participar de manera virtual en un rueda de prensa de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El presidente de Cuba reitera su disposición para mantener un "diálogo respetuoso" de Cuba con EE.UU.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este domingo su disposición para un "diálogo respetuoso" con EE.UU., al citar los puntos abordados durante la entrevista que concediera a la cadena televisiva NBC.
"Como amantes de la paz y la justicia social, la vida y la alegría, los cubanos estamos siempre dispuestos para el diálogo respetuoso y listos para defender la sagrada independencia y soberanía", puntualizó el mandatario en sus redes sociales.
La oposición venezolana presenta un plan para lograr "elecciones libres" y una transición
La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó este domingo una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres", que pasa por la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr una transición en el país. El secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, indicó durante una conferencia de prensa que el plan de transición tiene tres etapas: la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación, que irían seguidas de la celebración de elecciones libres.
Detienen a una activista
La ONG Foro Penal denunció que un estudiante y activista político del partido opositor Primero Justicia (PJ) fue detenido durante las protestas convocadas para este jueves en Caracas en reclamo de un aumento del salario mínimo, que equivale a 27 centavos de dólar por mes. El director presidente de la organización, Alfredo Romero, confirmó en X la detención de Ort Betancourt, quien dijo tiene 21 años y es dirigente juvenil municipal de PJ.
Delcy Rodríguez busca canales de comunicación "más directos"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves, como parte de su primer viaje al extranjero en el cargo, con las autoridades de Granada para establecer canales de comunicación "más directos" entre ambos países, informó el equipo de prensa de la mandataria. El primer encuentro, con la gobernadora general de Granada, Cécile La Grenade, se celebró "bajo un clima de alta cordialidad y diálogo que se centró en establecer canales de comunicación más directos para robustecer la cooperación técnica y política en los años por venir", según la nota oficial.
El Parlamento de Venezuela designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, designó este jueves a los abogados Larry Devoe como el nuevo fiscal general y a Eglée González como la nueva defensora del pueblo, luego de que los titulares de estas instituciones renunciaran en febrero pasado en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.
En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe, colaborador cercano del chavismo, y también a González, de quien subrayó previamente que "jamás ha militado en un partido político" y consideró esto como una "gran oportunidad".
Por su parte, el diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de "idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática".
Delcy Rodríguez visita Granada en su primer viaje a otro país como presidenta encargada
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este jueves a la isla caribeña de Granada en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Rodríguez fue recibida a su llegada al aeropuerto por el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, cuya oficina calificó la visita de "un importante momento de compromiso y diálogo entre Granada y la República Bolivariana de Venezuela".
"La visita de hoy brinda la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y continuar fomentando alianzas que apoyen el desarrollo y la cooperación", publicó el Gobierno de Granada en su cuenta de Facebook.
Díaz-Canel asegura que no renunciará a la presidencia de Cuba
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.
"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", respondió el líder cubano cuando la periodista de NBC lo cuestionó si ha evaluado dimitir para "salvar a su país".
"En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno", agregó Diaz-Canel, durante la entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense.
El presidente de Cuba denuncia en la ONU difícil situación sanitaria debido a bloqueo de EEUU
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, participó este jueves mediante un mensaje de vídeo en un foro organizado por la ONU sobre las sanciones unilaterales en el mundo, donde denunció que el bloqueo energético de Estados Unidos está causando un grave impacto en sectores de la isla como el sanitario.
"Más de 96.000 cubanos, incluidos 11.000 niños, se encuentran a la espera de cirugías debido a la falta de electricidad", señaló Díaz-Canel, quien también alertó de que 16.000 pacientes que necesitan radioterapia y casi 3.000 que dependen de diálisis están afectados por la paralización de servicios ante los problemas energéticos.
Una ONG registra 485 presos políticos en Venezuela y dice que la amnistía ralentiza su libertad
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó la cifra de estos detenidos el miércoles y dijo que se ubica en 485, al tiempo que señaló que la ley de amnistía se está convirtiendo en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos" de ellos.
"Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485", dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en X, sin añadir más detalles.
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