Entra en vigor la tregua pascual declarada por Moscú y Kiev

La tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania entró en vigor esta sábado a las 16.00 hora local (15.00 en horario peninsular español) y, en principio, expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.

Éste es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había abogado por una tregua en estas fechas en varias ocasiones en las últimas semanas, pero Moscú ignoró la iniciativa de Kiev hasta hace dos días. Entonces, el líder ruso, Vladímir Putin, anunció que "se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026".

La nota destacaba que el mando militar ruso había recibido instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante esas 32 horas. No obstante, agregaba que las tropas estarían "preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo". "Partimos de que Ucrania seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", concluía.

Horas después, Zelenski aseguró que Kiev respondería a Moscú "de manera simétrica". "Todos sabemos con quién nos las estamos viendo. Ucrania se adherirá al alto el fuego y responderá exactamente de la misma manera. La ausencia de ataques rusos por tierra, mar y aire significará que no habrá respuesta por nuestra parte", escribió este sábado en sus redes sociales.

Explicó que ha abordado con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksander Sirski, los parámetros de la respuesta ucraniana a potenciales violaciones enemigas del alto el fuego y añadió que la información sobre la "naturaleza simétrica" de estas posibles represalias ha sido comunicada a la parte rusa.

Además, Zelenski insistió en que Ucrania está dispuesta a prolongar el parón en los combates durante más de dos días, aduciendo que "un alto el fuego por Pascua podría convertirse en el inicio de un movimiento real hacia la paz". "Como hemos dicho repetidamente y como ha afirmado el presidente Putin, no queremos un alto el fuego, queremos la paz: una paz duradera y sostenible", comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su última rueda de prensa telefónica diaria.

Ante la pregunta de una posible prolongación del alto el fuego, el Kremlin señaló que el anuncio se suscribe exclusivamente a la Pascua ortodoxa y tiene "un carácter humanitario", ya que es una fiesta sagrada, tanto para rusos como para ucranianos. Esta tregua no debe permitir "a la parte ucraniana aprovecharlo de ninguna manera para obtener ventaja militar, reagruparse o emprender acciones que puedan alterar su posición militar", declaró, a su vez, el representante del Ministerio de Exteriores ruso para Ucrania, Rodión Miróshnik.

En el pasado, Putin ya había declarado unilateralmente treguas de un día o más, por ejemplo de 30 horas en la Pascua del pasado año o con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Mientras, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó el presidente de EEUU, Donald Trump, hasta la cumbre con Putin en Alaska en agosto del pasado año.