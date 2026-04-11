Racionamiento, impuestos a las eléctricas, compras conjuntas…: todas las cartas que baraja la UE para hacer frente a la crisis energética

La tregua entre Estados Unidos e Irán ha dado un respiro al mundo, y a Europa, pero recuperar el tráfico normal en el estrecho de Ormuz llevará tiempo y los daños a las infraestructuras energéticas por los bombardeos en los países del Golfo tendrán un impacto duradero en los mercados. Ante la incertidumbre, la Comisión Europea continúa con los preparativos de un paquete de medidas para hacer frente a la crisis. Las repasamos.

"Nos enfrentamos a una situación muy grave", reconoció Dan Jorgensen, comisario europeo de Energía, durante una rueda de prensa, tras reunirse con los ministros de los Veintisiete hace dos semanas. "No debemos hacernos ilusiones de que las consecuencias de esta crisis para los mercados energéticos serán pasajeras, porque no lo serán", advirtió Jorgensen.

El comisario apuntó a que el fin del conflicto no era necesariamente el fin del alza de los precios. Este jueves, un grupo de expertos ha determinado que "se prevén consecuencias a largo plazo" en el mercado del gas, según fuentes comunitarias. Por eso, recomiendan empezar a abastecerse para evitar problemas de cara al invierno.

El alto el fuego y la reapertura de Ormuz son importantísimos, pero ante la incertidumbre, Bruselas continúa diseñando medidas para paliar los efectos de la crisis. Según fuentes comunitarias, la tregua "no ha tenido ningún impacto" en los preparativos. Jorgensen aseguró que la crisis nada tiene que ver con la de 2022, cuando el precio del gas se disparó tras cerrar el grifo de Rusia. Pero también admitió que ahora "nos enfrentamos a una gama más amplia de problemas". Aunque la UE también está más preparada.

Diversificar y reducir dependencias

En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania y en respuesta a las sanciones, el Kremlin frenó el suministro de gas a Europa. Rusia era entonces uno de los principales proveedores de los países de la UE. Lo primero que hicieron los europeos fue diversificar sus compras de gas para reducir su dependencia. Actualmente, el bloque compra el 58% del gas que consume en Estados Unidos y solo un 8,5% del gas llega a través del estrecho de Ormuz.

De hecho, la UE apenas depende de los países del Golfo. Pero el petróleo es otra historia. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, explicó que aunque solo el 7% viene de países de la región, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, el bloque importa a través del estrecho el 40% del diésel y el combustible para los aviones.

Tras la crisis de 2022, los Veintisiete centraron sus esfuerzos en diversificar sus proveedores y acelerar la transición a fuentes de energía renovables, las únicas que se producen en su mayoría en territorio comunitario. Ese mismo mensaje ha vuelto a mandar la Comisión ante esta crisis.

"Esta crisis nos muestra una vez más que Europa enfrenta una vulnerabilidad fundamental a las perturbaciones energéticas externas. Y esto está vinculado a nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados", aseguró el comisario. "Este debe ser el momento en que finalmente aprendamos esta lección", añadió.

¿La excepción europea?

Como ocurrió en 2022, el problema no es tanto de suministro sino de coste. La incertidumbre en los mercados como consecuencia del conflicto ha disparado el precio del gas. Dado que el precio al por mayor de la electricidad en el mercado interior de la UE está directamente vinculado al precio del gas, este se ha vuelto a disparar como consecuencia de la crisis.

El debate sobre una posible reforma del mercado eléctrico en la UE sigue abierto. Todo el mundo está de acuerdo en que este modelo no es ideal, pero nadie parece encontrar una alternativa que funcione para Veintisiete países con mixes energéticos muy diversos. Sin embargo, la opción de desvincular el precio de la electricidad del precio del gas, aunque de manera temporal, vuelve a estar sobre la mesa.

Impuestos a las eléctricas

Precisamente como resultado de ese modelo, las eléctricas están generando beneficios extra. En una carta enviada el pasado 3 de abril a la Comisión Europea, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria pidieron crear un impuesto temporal para tasar esos rendimientos y poder usar el dinero para aliviar el impacto de la crisis para los consumidores y las empresas, como ocurrió en 2022.

Este tipo de medidas, aseguraron en la misiva los ministros de Economía de estos cinco países, enviaría "un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben aportar su granito de arena para aliviar la carga que recae sobre la población". Bruselas, de momento, se ha limitado a confirmar que ha recibido la carta y está estudiando la propuesta.

Reducir y agregar la demanda

Europa no tiene un problema de suministro, de momento. Sin embargo, algunos países ya han experimentado escasez de algunos combustibles. Países como Eslovenia se han visto obligados a introducir límites a la compra y sobre algunos aeropuertos italianos pesaba la amenaza de tener que dejar aviones en tierra por falta de queroseno.

El pasado miércoles, se reunió el grupo de expertos que monitoriza la situación en los mercados del petróleo. Según fuentes comunitarias, determinaron que el impacto sobre los precios es "limitado" y no existe riesgo de "emergencia", al menos en abril. Las mismas fuentes reiteraron que la UE "dispone de las herramientas necesarias para gestionar esta crisis". Pero también que la Comisión está trabajando en una serie de medidas para mitigar su impacto.

El comisario de energía invitó a los gobiernos europeos a aplicar "en la medida de lo posible" las recomendaciones de la Organización Internacional de la Energía para reducir la demanda. Esto pasa, por ejemplo, por recomendar el teletrabajo cuando sea posible, reducir el límite de velocidad en las autopistas, fomentar el transporte público o aumentar el uso compartido de los coches.

En 2022, la UE ya tomó medidas de este tipo, por ejemplo, llamando a rebajar la temperatura de las calefacciones o a subir la de los aires acondicionados para ahorrar. El ahorro llegó hasta un 18% con respecto al consumo habitual. Otra de las recomendaciones de Bruselas, como entonces, ha sido empezar a llenar los depósitos para evitar problemas de cara al invierno. En este sentido, podrían fomentarse también las compras conjuntas para reducir costes.

Sin embargo, en una entrevista con el Financial Times, Jorgensen reconoció que se preparaban para lo peor. El comisario de Energía aseguró que no se había llegado a ese punto, pero Bruselas no descartaba tener que tomar medidas para racionar el petróleo.

Ayudas de Estado y rebajas fiscales

El pasado mes de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó a los líderes una serie de opciones para abordar de manera urgente las consecuencias de la crisis. Esa propuesta incluía, como en 2022, la posibilidad de flexibilizar las ayudas de Estado para apoyar a los sectores más afectados o rebajar los impuestos a la electricidad o tasas especiales.

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El paquete de medidas debería llegar en los próximos días. Bruselas sigue de cerca la situación y adaptará las medidas según la gravedad de la crisis. Pero gran parte del peso sobre cómo abordar los efectos de la misma, sigue cayendo en los hombros de los gobiernos.