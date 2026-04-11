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Israel convoca a la encargada de negocios española por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí relaciona la quema del muñeco de Netanyahu con la "incitación del Gobierno de Pedro Sánchez"

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar. / Archivo

EP

Madrid

El Gobierno israelí ha anunciado este sábado la convocatoria de la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para expresar su malestar por la quema de un muñeco de siete metros del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la localidad de El Burgo, en Málaga, el pasado 5 de abril.

"Esta lamentable muestra de odio antisemita es consecuencia directa de la incitación del Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado publicado en redes sociales junto a un vídeo de la voladura del muñeco.

"Incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio. La encargada de negocios española ha sido convocada para una amonestación", ha añadido.

Lo ocurrido en El Burgo se encuadra en la tradición de la quema del Judas, por la que cada Domingo de Resurrección se quema una efigie de alguien que represente el mal a elección del Ayuntamiento de la localidad.

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En esta ocasión el muñeco de Netanyahu fue volado con petardos de pólvora que sumaban casi 14 kilogramos entre aplausos. Desde el Ayuntamiento han explicado la decisión como una expresión del "No a la guerra" o el "Alto al genocidio" en referencia a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

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