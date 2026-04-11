EEUU e Irán se citan en Pakistán para una precaria negociación de paz entre dudas sobre el alto el fuego

Las delegaciones de EEUU e Irán han llegado este sábado a Islamabad, Pakistán, para arrancar las negociaciones para acabar con la guerra en Oriente Medio, empezada hace cuatro semanas con el ataque sorpresa de Washington e Israel que, el pasado 28 de febrero, acabó con la vida del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Desde entonces y hasta este miércoles —con el alto el fuego temporal anunciado por Pakistán—, los tres países han estado constantemente bombardeándose mutuamente. En total, cerca de 5.000 personas —mayormente civiles— han muerto en la guerra. La mayoría de fallecidos han ocurrido dentro de Irán y del Líbano.

Este último país es, de hecho, el gran punto de contingencia en estas negociaciones: tanto Pakistán como la República Islámica han asegurado que para arrancar con las charlas, el alto el fuego debe también incluir el Líbano, país brutalmente castigado tanto por tierra como por aire por una Tel Aviv que no frena con su ofensiva, a pesar del cese de las hostilidades.

El primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, ha asegurado que el alto el fuego no les aplica en sus ataques contra su vecino. Hay más puntos de discordia: Irán, durante el alto el fuego temporal, debía garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes de la guerra cerca del 20% del comercio de crudo y gas mundiales. Teherán no lo ha cumplido. La delegación iraní, de hecho, aún no asegura que las negociaciones ocurran, a pesar de estar presente en Islamabad.

"Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ningún as en la manga, a parte de la extorsión a todo el mundo utilizando las vías marítimas. ¡La única razón por la que aún están con vida es para que negocien!", ha dicho en redes sociales durante la madrugada de este sábado el presidente de EEUU, Donald Trump.

Reunión de alto nivel

Estas negociaciones, de finalmente ocurrir, serán las reuniones de más alto nivel entre Washington y la República Islámica, en el poder en Irán desde 1979. EEUU está representado por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, además del jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Tanto Witkoff como Kushner estuvieron ya presentes en las negociaciones previas con Irán, rotas por el inicio de la guerra.

El país persa, por su parte, está representado por el presidente del parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf —actualmente el hombre con probablemente más poder en Irán, debido al asesinato de gran parte de la cúpula militar y política del país—, y por el ministro de exteriores iraní, Abbás Araghchi.

"Nosotros estamos listos para llegar a un acuerdo, pero solo si EEUU está dispuesto a llegar a un acuerdo que reconozca nuestros derechos inherentes", ha dicho este viernes Ghalibaf, cuya posición al inicio de las negociaciones es maximalista al extremo. Irán ha dicho públicamente que solo aceptará un acuerdo que incluya reparaciones por los daños causados, el control iraní de Ormuz, la aceptación internacional de su programa de enriquecimiento de uranio y de misiles balísticos y garantías de que no será más atacada.

La gran mayoría de estas reclamaciones parecen —a priori— inaceptables para Washington, cuya máxima prioridad, en palabras del propio Trump, es "evitar que Irán desarrolle su propia bomba atómica y, además, reabra Ormuz". La vía ya estaba abierta antes de la guerra, y Irán dejó de enriquecer uranio desde junio de 2025, cuando la guerra de Israel dañó gravemente el programa nuclear persa.

Máxima seguridad

A causa de estas charlas, el gobierno pakistaní ha cerrado a cal y canto su capital, Islamabad, y ha anunciado dos días de vacaciones públicas y el despliegue de 10.000 agentes en la ciudad. Todos los habitantes de la capital han sido notificados que deben quedarse en casa mientras duren las negociaciones, ante el miedo de un posible ataque, sobre todo contra la delegación estadounidense.

"Hemos desplegado un sistema de seguridad enorme para este evento, basado en la coordinación, la inteligencia y la vigilancia constante para tener el control total de todo lo que ocurra y no exista ningún tipo de disrupción", ha dicho el viceministro de Interior pakistaní, Talal Chaundhry.