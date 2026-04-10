Oriente Próximo
Líbano anuncia un primer contacto directo con Israel y una reunión en Washington el martes
La Oficina de prensa de la Presidencia comunicó que la embajadora libanesa en Estados Unidos sostuvo una llamada con su homólogo israelí, en la que también participó el embajador de Washington en Beirut
EFE
La Presidencia del Líbano anunció que este viernes hubo un primer contacto directo telefónico con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en la que se acordó una reunión para el próximo martes 14 abril en la sede del Departamento de Estado en Washington.
La Oficina de prensa de la Presidencia comunicó que la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hammadah Maouad, sostuvo una llamada con su homólogo israelí, Yhael Leiter, en la que también participó el embajador de Washington en Beirut, Michel Issa, que se encuentra en la capital estadounidense.
"Durante la llamada, se acordó convocar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de EE.UU. para discutir el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel", concluye el mensaje.
El Gobierno libanés también aseguró que será el Departamento de Estado, bajo el liderazgo del secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de mediar en estas conversaciones.
El escenario bélico entre el Líbano e Israel ha sido un punto de conflicto en los acercamientos de paz entre Irán y EE.UU., al considerar Teherán que debía estar incluido en el alto el fuego acordado el pasado martes con Washington, mientras tanto Israel como la Casa Blanca lo consideraron excluido.
Estas posibles conversaciones entre Líbano e Israel son ahora paralelas a las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. que se espera que comiencen en Islamabad, la capital pakistaní.
Previamente, el presidente del Parlamento y líder de la delegación iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que EE.UU. aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar las negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.
Todavía es una incógnita si estos primeros contactos entre Beirut y Tel Aviv serán suficientes para Qalibaf y el Gobierno iraní, que ya se encuentran en Islamabad.
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