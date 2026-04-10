Guerra en Oriente Próximo
Irán no negociará con EEUU hasta que se aplique el alto el fuego en Líbano
"Tenemos el dedo en el gatillo. Nunca abandonaremos a sus hermanos libaneses", asegura el presidente iraní, Masud Pezeshkian
EFE
Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días, informaron medios iraníes.
“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria. Los dos medios citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que aún no se ha desplazado el equipo negociador iraní hasta Islamabad, donde está previsto que comiencen mañana las negociaciones.
Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero. Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán que insiste en que el Líbano forma parte de la tregua.
Estados Unidos ha negado por su parte que Líbano forme parte de ese acuerdo, pero el jueves se anunció que Israel y el país árabe mantendrán negociaciones en Washington la semana que viene.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que los ataques contra el Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones “dejan sin sentido las negociaciones”. “Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses”, aseguró.
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