Un escándalo financiero sacude Brasil y amenaza con manchar la reputación del juez que condenó a Bolsonaro

Todavía no se ha largado la campaña electoral y el escenario dista de ser apacible para el Gobierno del brasileño. La candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ha comenzado a perder impulso con el ascenso en las encuestas de Flavio Bolsonaro. Pero no es solo el avance de la ultraderecha el que supone a estas alturas una amenaza a la reelección de Lula. La legitimidad del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por la tentativa de golpe de Estado se apuntaló en la labor del juez del Tribunal Superior Federal (STF), Alexandre de Moraes. Pero esta figura, que es la bestia negra del bolsonarismo, no ha quedado al margen de un episodio que sacude al gigante sudamericano: el escándalo del Banco Master. Según la periodista del diario carioca O Globo Malu Gaspar, las investigaciones por un fraude financiero salpican a una "amplia red, de izquierda a derecha". Políticos de un amplio espectro han recibido "cantidades elevadas" de dinero que "el mercado considera atípicos". La esposa de De Moraes, Viviane Barci, aparece nombrada entre la lista de beneficiarios de las actividades de Daniel Vorcaro, el fundador de Master, actualmente en prisión y dispuesto a colaborar con la justicia. El estudio de abogados de Barci de Moraes recibió unos 14 millones de euros para defender a esa entidad, y su esposo se subió a varios vuelos en aviones privados de Vorcaro.

El Gobierno comenzó a temer los coletazos políticos de la liquidación de ese banco, meses atrás, cuando el propio ministro de Hacienda, Fernando Haddad, cuyo nombre ha comenzado a sonar como eventual reemplazante de Lula como candidato a presidente si su imagen empeora, habló del mayor fraude en el sector bancario de Brasil, de unos 6.450 millones de euros.

El TSF debe tomar cartas en el asunto en un tema altamente sensible. Otro de sus integrantes, Antonio Dias Toffoli, ha decidido apartarse del caso alegando un conflicto de interés. Lo hizo cuando la prensa sacó a luz sus relaciones con Vorcaro. El banquero preso debe comenzar a declarar la semana que viene como colaborador de los investigadores. Según O Globo, además de pagar multas multimillonarias, aportará evidencias que no dejarán a nadie indiferente. "Las estimaciones se basan en la creencia de que la información ofrecida en la declaración de colaboración será tan impactante que el acuerdo se cerrará rápidamente".

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Consejo de Lula

En este contexto, y para que el escándalo no llegue a las costas del Gobierno, el propio Lula le recomendó al propio De Moraes que siga el camino de Toffoli y se aleje del caso para no manchar "una biografía histórica", la del protagonista del juicio contra Bolsonaro padre y sus colaboradores. "No permitas que ese caso de Vorcaro acabe con tu biografía". El líder del Partido de los Trabajadores (PT) no solo está preocupado por la reputación del juez insignia en el caso sobre la tentativa de golpe el 8 de enero de 2023 sino en los posibles usos electorales del escándalo por parte de la ultraderecha, pese a que el caso Master no les deja indemnes. Exfuncionarios del lulismo y el bolsonarismo aparecen hermanados en la cadena de beneficios armada en su momento por Vorcaro.