Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Irán no está cumpliendo lo acordado sobre Ormuz

Pakistán ultima los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EEUU e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas. Mientras, la tregua acordada pende de un hilo, tras la masacre cometida por Israel en el Líbano y las diferentes interpretaciones sobre si el alto el fuego incluye o no a ese país.

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La exigencia de Irán Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días. “Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

Hizbulá ataca Israel El grupo chií Hizbulá lanzó la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, una de las oleadas de ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos. Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora local (22:00 GMT del jueves) en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel en información recogida por medios locales.

Trump dice que Irán está gestionando muy mal el paso del crudo a través de Ormuz El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este jueves en redes sociales que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo.

Irán niega haber lanzado cualquier ataque en la región durante el alto el fuego La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas armadas del país no han lanzado ningún ataque contra países de la región desde que empezó el alto el fuego acordado con Estados Unidos el pasado martes. En un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite de la República Islámica afirmó que si el Ejército ataca algún objetivo será anunciado de forma oficial y "valiente". Este mensaje llega después de que Kuwait, que ha sido blanco habitual de los ataques iraníes desde el inicio del conflicto, dijera haber interceptado drones y misiles en las últimas horas que se dirigían contra infraestructura energética en el país.

Starmer discute con Trump un "plan práctico" para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz "lo antes posible" El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha abordado este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la necesidad de un "plan práctico" para la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Ambos dirigentes han discutido la reapertura "lo antes posible" de este paso clave para el comercio mundial en una conversación telefónica mientras Starmer se encuentra en Qatar, en el marco de una gira por países de Oriente Próximo para abordar los esfuerzos diplomáticos que pongan fin a la guerra desatada hace más de un mes. En este sentido, han coincidido en que "ahora que hay un alto el fuego en vigor y un acuerdo para abrir el estrecho, nos encontramos en la siguiente fase para alcanzar una solución", según recoge el Gobierno británico en un comunicado.

Canadá le dice a Israel que "el respeto y la protección de los civiles no son negociables" Canadá afirmó este jueves que "el respeto y la protección de los civiles no son negociables" al solicitar a Israel que respete la integridad territorial de Líbano y al condenar "con firmeza" el bombardeo israelí de Beirut que ha causado centenares de víctimas solo en las últimas horas. En un comunicado, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó que el país norteamericano "condena con firmeza los ataques aéreos lanzados por Israel en todo el Líbano, incluido Beirut, que han matado a civiles y han atacado infraestructuras civiles". "Al mismo tiempo, condenamos con firmeza los ataques indiscriminados de Hizbulá contra Israel y su población", continuó la ministra canadiense, quien solicitó el desarme "inmediato" de la milicia chií.

La OMS pide a Israel que revoque orden de evacuación en zona de Beirut con dos hospitales La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó este jueves a Israel a revocar su orden de evacuación del área de Jnah, al sur de Beirut, donde se encuentran dos de los principales hospitales de la capital. En la zona se sitúan tanto el Hospital Universitario Rafik Hariri como el de Al Zahraa, y no hay otras instalaciones alternativas para poder recibir a aproximadamente 450 pacientes ingresados, incluidos 40 en la UCI, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta en X. Ello hace que la evacuación sea "inviable", con ambas instalaciones operando a plena capacidad, y tratando a muchos de los heridos por los masivos ataques del miércoles 8 de abril, indicó el máximo responsable de la agencia sanitaria.

Kallas afirma que la tregua entre EEUU e Irán es "frágil", pero que la alternativa es "sombría" La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó este jueves desde Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que el alto el fuego alcanzado ayer entre Estados Unidos e Irán es "frágil", aunque advirtió que "la alternativa es sombría". "El alto el fuego entre EE.UU. e Irán sigue siendo frágil, pero la alternativa es sombría. Reabrir el estrecho de Ormuz con rapidez debe ser una prioridad", dijo la jefe de la diplomacia europea en X tras reunirse con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores emiratí, Abdalá bin Zayed en su visita a Abu Dabi. Durante la reunión, ambos funcionarios discutieron "la guerra de Irán y su impacto regional, incluida su repercusión en el Líbano e Irak", mientras que también abordaron cómo avanzar en la asociación UE-Emiratos "en materia de seguridad y defensa", dijo Kallas sin aportar más detalles.

Moscú considera que la tregua incluye también al Líbano Moscú parte de que la tregua en Oriente Medio incluye también al Líbano, dijo hoy el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, a su homólogo iraní, Abás Araqchí, en conversación telefónica. "La parte rusa celebró el anuncio sobre un cese de hostilidades de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y la adhesión de Israel a dichos acuerdos. Se subrayó que Moscú cree firmemente que estos acuerdos, tal como anunciaron los mediadores paquistaníes, tienen una dimensión regional y, en particular, se aplican al Líbano", señaló Exteriores ruso en un comunicado. Lavrov confió en el éxito del proceso de negociación y confirmó la disposición de Rusia de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas a la crisis. Araqchí, por su parte, agradeció a Lavrov la postura de Moscú en el Consejo de Seguridad de la ONU durante las discusiones sobre la situación en el golfo Pérsico.