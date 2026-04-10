Detenido un hombre por lanzar un cóctel molotov contra la casa de Sam Altman, jefe de OpenAI

Semana complicada para Sam Altman. Un hombre de 20 años ha sido detenido este viernes por lanzar presuntamente un cóctel molotov contra la mansión del director ejecutivo de OpenAI, la influyente empresa de inteligencia artificial responsable de ChatGPT, en San Francisco.

El ataque, en el que nadie ha resultado herido, se produce cuatro días después que la revista The New Yorker publicase una investigación que profundiza en las acusaciones de que el joven magnate tecnológico miente habitualmente para conseguir lo que quiere, una actitud que genera desconfianza en Silicon Valley y dentro de la empresa que cofundó, de la que fue expulsado brevemente en 2023.

El incidente contra su vivienda se produjo de madrugada, cuando el "artefacto incendiario "impactó en una puerta exterior de la propiedad si causar mayores desperfectos, informó la policía en un mensaje publicado en la red social X.

"Aproximadamente a las 3:45 de la madrugada, un individuo no identificado se acercó a la residencia de Sam y lanzó un artefacto incendiario hacia la propiedad. El artefacto cayó cerca y se apagó. No hubo heridos y solo se registraron daños mínimos", reza el mensaje interno que equipo de seguridad corporativa de OpenAI mandó al personal de la compañía.

Amenaza a la sede de OpenAI

Menos de una hora después, los agentes de policía de San Francisco respondieron a un aviso en el barrio de Mission Bay, donde se encuentra la sede de OpenAI, por un individuo que supuestamente amenazaba con incendiar el edificio. La policía identificó al sospechoso como el mismo implicado en el ataque previo y procedió a su detención.

El presunto autor de los hechos, sobre el que aún no se han presentado cargos, "profirió amenazas" ante las oficinas de la célebre start-up, también cofundada por Elon Musk, entre otros. Las autoridades no han revelado la identidad del atacante ni dado más detalles sobre la investigación.

Noticias relacionadas

El pasado noviembre, OpenAI ya se vio obligada a cerrar su oficina tras una supuesta amenaza por parte de un activista, según la revista tecnológica Wired, el primer medio de comunicación en informar del incidente.