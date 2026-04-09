Melania Trump niega haber sido víctima de Epstein e insta al Congreso a destapar la verdad

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con el magnate financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del influyente asesor de grandes fortunas. “No soy víctima de Epstein”, afirmó Melania Trump.

Melania Trump insta a que el Congreso de EEUU "actúe" en el caso Epstein. Y llega más lejos al afirmar que los implicados en el escándalo pueden ser muchos más: "Epstein no fue el único. Varios ejecutivos varones de alto rango renunciaron a sus poderosos cargos después de que este asunto se politizara ampliamente. Por supuesto, esto no implica culpabilidad, pero aun así debemos trabajar con apertura y transparencia para descubrir la verdad".

Llamamiento al Congreso

"Hago un llamamiento al Congreso para que brinde a las mujeres que fueron víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las supervivientes. Bríndeles a estas víctimas la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso, con la autoridad que otorga el testimonio jurado. Cada mujer debe tener su día para contar su historia en público, si así lo desea, y su testimonio debe quedar registrado permanentemente en el Registro del Congreso.

Epstein ⁠fue detenido en 2019 acusado por la justicia federal de tráfico sexual de menores. Su muerte en 2019 en una celda de Manhattan fue dictaminada como suicidio.

En la declaración, Melania Trump carga directamente contra aquellos que han querido vincularla directamente con Epstein: "Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No reprocho su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación. Nunca he sido amigo de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que es común coincidir en los mismos círculos sociales en la ciudad de Nueva York y Palm Beach. Para que quede claro, nunca tuve ninguna relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell. Mi respuesta por correo electrónico a Maxwell no puede considerarse más que una correspondencia informal. Mi cortés respuesta no es más que una nota trivial".

Historias "falsas"

Según la declaración de Melania, numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y ella "han estado circulando en redes sociales durante años". "Tengan cuidado con lo que creen. Estas imágenes e historias son completamente falsas", reitera la primera dama de EEUU.

Melania Trump recuerda que no ha sido testigo ni ha sido mencionada como testigo en relación con ninguno de los crímenes de Epstein: "Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, testimonios de víctimas ni entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein", asegura. Además, confiesa que nunca tuvo conocimiento alguno de los abusos de Epstein contra sus víctimas" y dice que no viajó en el avión de Epstein ni visitó su isla privada.

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"Mis abogados y yo hemos combatido con éxito estas mentiras infundadas y sin base, y seguiremos defendiendo mi intachable reputación sin dudarlo. Hasta la fecha, varias personas y empresas se han visto obligadas legalmente a disculparse públicamente y retractarse de sus mentiras sobre mí, como The Daily Beast , James Carville y HarperCollins UK", explica Melania Trump.