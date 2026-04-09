En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos cinco muertos y una decena de heridos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Muere un civil ruso tras ataque de drones ucranianos contra la región de Krasnodar
Un civil ruso murió hoy a consecuencia de un ataque de drones ucranianos contra la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, según informó este jueves el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.
"En la región de Krasnodar esta noche estamos repeliendo un nuevo ataque de drones. Lamentablemente hay un fallecido", escribió en su canal de Telegram.
Indicó que los fragmentos de un dron derribado mató al hombre que se encontraba en el balcón de un edificio de viviendas de la localidad Sauk-Dere del distrito Krimski.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró este miércoles positivamente el alto el fuego temporal entre EEUU e Irán al ser, a su juicio, el mejor paso posible para un acuerdo de paz, al tiempo que volvió a ofrecer a Rusia una tregua para avanzar hacia el final del conflicto en Ucrania. "Ucrania le dice a Rusia una vez más: estamos listos para responder de la misma forma si los rusos detienen sus ataques", escribió en redes sociales Zelenski, que destacó la iniciativa de EEUU para que se haya llegado al alto el fuego y destacó el papel de Ucrania a la hora de intentar garantizar la seguridad en Oriente Medio y el golfo Pérsico.
En vídeo
Las desgarradoras imágenes de un hombre llorando sobre el cadáver de su madre tras un bombardeo ruso a la ciudad de Jersón.
Cazas desde Rumanía
El Ministerio de Defensa rumano anunció este miércoles que ha desplegado dos cazas después de registrar nuevos ataques con drones rusos cerca de su frontera con Ucrania. Los radares rumanos detectaron 17 objetivos aéreos en las últimas horas, pero ninguno entró en el espacio aéreo rumano.
Rusia derriba 73 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 73 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche (desde las 20:00 hora de Moscú -17:00 GMT- del 7 de abril hasta las 07:00 hora de Moscú -04:00 GMT- del 8 de abril) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 73 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.
Ucrania celebra la reapertura de Ormuz
Ucrania celebró este miércoles el acuerdo de tregua entre EEUU e Irán que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz, y pidió que se aplique también presión a Rusia para forzarla a aceptar el alto el fuego que pide Kiev. “Celebramos el acuerdo entre el presidente (Donald) Trump y el régimen iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener las hostilidades, así como los esfuerzos de mediación de Pakistán”, escribió el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, en un mensaje en la red social X.
Ucrania cifra en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes en el sur del país
Las autoridades ucranianas han cifrado en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes sobre varias localidades del sur del país, entre ellas Nikopol, donde un dron ha impactado en un autobús, matando a cuatro personas.
"En el sur, los rusos han sembrado el terror contra la población local pacífica", ha denunciado el portavoz de las Fuerzas Defensa del Sur, Vladislav Voloshin, que a su vez ha destacado que al menos estos ataques han dejado 49 heridos. "Esta es la cifra más alta de los últimos tiempos", ha remarcado.
Voloshin ha detallado que los ataques han estado cayendo en las provincias de Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporiyia --donde se ha registrado la muerte de una persona-- y Jersón, en donde un proyectil ruso ha matado a otras cuatro.
Un tribunal ruso condena a 17 años de cárcel al ex 'número dos' de la región de Kursk por un caso de corrupción
Un tribunal ruso ha condenado este martes al ex vicegobernador de la región de Kursk, Alexei Dedov, a 17 años de prisión y a una inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 12 años por un caso de corrupción relacionado con la construcción de fortificaciones defensivas a lo largo de la frontera con Ucrania, por el que el exgobernador regional Alexei Smirnov también recibió en la víspera una pena similar.
Dedov, que permanecerá en un penal de máxima seguridad, tendrá que pagar asimismo una multa de 450 millones de rublos (casi cinco millones de euros) después de que el tribunal de distrito de Leninski de Kursk lo haya declarado culpable de dos cargos por soborno en virtud del artículo 290 del Código Penal ruso.
Asimismo, la Justicia ha determinado que el ex vicegobernador pague al Estado 20,9 millones de rublos (225.000 euros) en concepto de los fondos que recibió resultado de la comisión de delitos, según informa la agencia de noticias rusa Interfax.
Al menos tres muertos y cinco heridos en bombardeos rusos en zonas residenciales de Jersón
Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en ataques rusos en el distrito de Korabelni, en el sur de la ciudad de Jersón, según han denunciado las autoridades ucranianas.
"Alrededor de las 10.50 horas, los ocupantes abrieron fuego contra una zona residencial. Como resultado de los ataques, una mujer de 72 años, otra de 71 y un hombre de 60 años sufrieron heridas incompatibles con la vida", ha informado el jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin.
Asimismo, ha informado de que tres personas han resultado heridas, dos mujeres de 71 y 57 años y un hombre de 72 años que han tenido que recibir atención médica en un hospital de la ciudad.
Ataques en Dnipropetrovsk
Tres personas han muerto en la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, en un ataque ruso con un dron de visión remota contra un microbús de transporte público, según informó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha. "No ha sido un ataque accidental. Es terrorismo a conciencia contra civiles. Contra gente que simplemente se ocupaba de sus cosas", escribió Ganzha en su cuenta oficial.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles