Delcy Rodríguez anuncia un aumento del salario mínimo y convoca a la oposición a no repetir los errores del pasado

La "presidenta encargada"de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la noche del miércoles "un aumento salarial responsable y con financiamiento real" para el mes entrante. Rodríguez no precisó la suma, pero su mensaje se conoce en medio de un aumento de la conflictividad social por la caída del poder de compra. Hace más de cinco años que no se tomaba una medida de esa naturaleza. Rodríguez reconoció que es apenas un tímido comienzo. "Sé que la recuperación no se hace del día a la noche, pero quiero que empecemos ese camino". Horas antes de hablar por cadena nacional, la sucesora de Nicolás Maduro, había prometido "anuncios importantes" y "cambios contundentes" que merecían ser comunicados. Acompañada de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la mandataria provisional convocó a la unidad nacional y pidió que Estados Unidos levante todas las sanciones pendientes contra Venezuela. La administración de Donald Trump ha aligerado parte de su presión para beneficiarse de la industria petrolera. También eliminó a la propia Rodríguez de la "lista negra" que la convertía en blanco de medidas de Washington.

La exvicepresidenta asumió las riendas del Ejecutivo el 5 de enero. Han pasado más de tres meses y, frente a las cámaras de televisión, Rodríguez hizo un nuevo llamado al diálogo y la "reconciliación" con los históricos adversarios del madurismo. Pidió en ese sentido "corregir los errores propios del pasado y no repetirlos". Para lograr ese propósito, llamó a sectores de la oposición a que abandonen el "radicalismo" y se sumen a una comisión de diálogo nacional con participación del Estado, sector privado, trabajadores y pensionados, para sacar el país adelante.

A su vez, la "presidenta encargada" propuso crear un Consejo Nacional de Economía que diseñe un nuevo modelo tributario, un nuevo marco institucional que permita la mejora del Estado y una comisión mixta que evalúe los activos estratégicos en manos del Estado.

Rodríguez no hizo ningún comentario sobre la suerte judicial de Maduro, secuestrado el pasado 3 de enero. Sin embargo, insistió en la necesidad de una normalización completa de las relaciones con Estados Unidos que, entre otras cosas, permita recuperar los activos bloqueados en el exterior. "Los recursos bloqueados en el extranjero se destinarán inmediatamente al impulso productivo de los hidrocarburos y la minería para garantizar el incremento salarial y rehabilitar infraestructura básica como electricidad, agua, vialidad, escuelas y hospitales".

Crítica velada a Machado

Subrayó que, pese a la apertura a las empresas internacionales a la luz de la nueva Ley de Hidrocarburos, no está en la agenda del Gobierno interino privatizar a la petrolera Pdvsa. Se trató esto último de una velada crítica a la líder opositora, María Corina Machado, partidaria de una profunda apertura en el sector. El Estado, dijo la Premio Nobel de la Paz, días atrás, debe hacerse a un lado.

En otro momento del discurso, Rodríguez convocó a una gran "peregrinación nacional" contra el bloqueo que comenzará el 19 de abril y se extenderá hasta el 1 de mayo. El momento épico del mensaje, destinado especialmente a una base social del Gobierno atrapada en el desencanto, no privó a la "presidenta encargada" del realismo descarnado: el actual sistema de pensiones, enfatizó, ya no es sostenible y se necesita un ajuste. Recordó al respecto de que su financiamiento depende mayoritariamente del Estado venezolano, que cubre el 91% de los pagos, mientras que el sector privado aporta alrededor de 9%. La única manera de comenzar a corregir el problema es, según Rodríguez, avanzar en la formalización del trabajo. La informalidad laboral en Venezuela es de casi el 60%, de acuerdo con estimaciones del año pasado. Como parte de su paquete de reformas dijo que se propone poner en marcha una Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral que favorezca la creación de un "nuevo modelo" en las relaciones entre el capital y el trabajo. Otra Comisión estudiará las maneras de garantizar la distribución de la riqueza.

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Cambios impensados

En tres meses, Rodríguez ha cumplido la tarea encomendada por Washington: la creación de condiciones para la estabilidad tras la salida de Maduro del poder. La velocidad de los cambios era impensada antes del 3 deenero. La "presidenta encargada" mejoró las relaciones con EEUU, al punto de ser reconocida como mandataria en ejercicio. Promovió una ley de Amnistía y la apertura petrolera. Está en camino una ley similar sobre minería y tierras raras. Ha destituido a varios de los ministros del Gobierno anterior e, incluso, removió a parte de la cúpula castrense y desplazó del ministerio de Defensa, al general Vladimir Padrino López, uno de los pilares del madurismo junto con Cabello.