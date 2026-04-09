Exteriores
Albares dice que el acuerdo de Gibraltar cierra el Brexit y abre una nueva etapa con Reino Unido
El ministro que afirma que España consiguió todos sus objetivos: garantizar la movilidad, eliminar distorsiones y blindar la reclamación de soberanía
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que el acuerdo sobre Gibraltar es histórico porque "cierra el Brexit" y abre "una nueva etapa" entre España y Reino Unido. Además, es histórico porque "implicará la caída de la verja, el último muro de Europa continental", ha declarado el ministro en la comparecencia en el Congreso para dar cuenta del acuerdo.
Según Albares, con este pacto -que se firmó el 11 de junio del año pasado y cuya aplicación provisional, prevista inicialmente para mañana, se ha pospuesto hasta el 15 de julio- España ha logrado todos los objetivos marcados. En primer lugar, garantizar la movilidad de personas y mercancías; en segundo lugar, eliminar todas las distorsiones y las desigualdades y, en tercer lugar, blindar la reclamación de soberanía.
Todo ello, ha insistido el ministro, tras más de cuatro años "de duras negociaciones" y casi una década después del referéndum por el que el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea. Tras él la relación, política y jurídica, de la Unión Europea con Gibraltar pasará siempre y necesariamente por España y será "más estrecha que nunca", ha afirmado el ministro.
El acuerdo será, además, ha señalado Albares, "un antes y un después" en términos de estabilidad, de prosperidad y de bienestar en la vida de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar. Estos tendrán, por primera vez en más de trescientos años, "un modelo de convivencia, de cooperación y de acercamiento".
Albares ha animado a todos los grupos políticos de España a estar "a la altura de su país y de los ciudadanos" y a votar en el Parlamento Europeo a favor de un acuerdo "beneficioso" para el Campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa. De los grupos políticos, el PP ha sido el único que ha criticado el acuerdo en la comparecencia y ha atacado al Gobierno por no haber reclamado ni tan siquiera un periodo de transición en la coosoberanía del peñón. Sólo se han dado "pasos atrás", ha lamentado el diputado popular Carlos Floriano, que ha acusado al Ejecutivo de haberse entregado "sin pedir nada a cambio" y de haber reconocido 'de facto' la soberanía británica en un territorio reclamado por España.
El diputado ha reprochado también al ministro que, mientras los diputados ingleses sí podrán votar el acuerdo, no podrán hacerlo los españoles porque el Gobierno "ha preferido" que no se pronuncien. "No se han enterado de la oportunidad que nos daba el Brexit: ocultan algo, hay algún interés espurio", ha asegurado Floriano, quien ha puesto también en duda los beneficios que el acuerdo pueda traer a los ciudadanos del campo de Gibraltar.
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