Investigación
La ‘Reina de la Ketamina’, sentenciada a 15 años por la muerte de Matthew Perry
Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas
EFE
Los Ángeles
La mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", culpable de traficar con el anestésico y que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.
Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas.
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles