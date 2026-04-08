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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos cinco muertos y una decena de heridos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania cifra en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes en el sur del país
Las autoridades ucranianas han cifrado en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes sobre varias localidades del sur del país, entre ellas Nikopol, donde un dron ha impactado en un autobús, matando a cuatro personas.
"En el sur, los rusos han sembrado el terror contra la población local pacífica", ha denunciado el portavoz de las Fuerzas Defensa del Sur, Vladislav Voloshin, que a su vez ha destacado que al menos estos ataques han dejado 49 heridos. "Esta es la cifra más alta de los últimos tiempos", ha remarcado.
Voloshin ha detallado que los ataques han estado cayendo en las provincias de Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporiyia --donde se ha registrado la muerte de una persona-- y Jersón, en donde un proyectil ruso ha matado a otras cuatro.
Un tribunal ruso condena a 17 años de cárcel al ex 'número dos' de la región de Kursk por un caso de corrupción
Un tribunal ruso ha condenado este martes al ex vicegobernador de la región de Kursk, Alexei Dedov, a 17 años de prisión y a una inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 12 años por un caso de corrupción relacionado con la construcción de fortificaciones defensivas a lo largo de la frontera con Ucrania, por el que el exgobernador regional Alexei Smirnov también recibió en la víspera una pena similar.
Dedov, que permanecerá en un penal de máxima seguridad, tendrá que pagar asimismo una multa de 450 millones de rublos (casi cinco millones de euros) después de que el tribunal de distrito de Leninski de Kursk lo haya declarado culpable de dos cargos por soborno en virtud del artículo 290 del Código Penal ruso.
Asimismo, la Justicia ha determinado que el ex vicegobernador pague al Estado 20,9 millones de rublos (225.000 euros) en concepto de los fondos que recibió resultado de la comisión de delitos, según informa la agencia de noticias rusa Interfax.
Al menos tres muertos y cinco heridos en bombardeos rusos en zonas residenciales de Jersón
Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en ataques rusos en el distrito de Korabelni, en el sur de la ciudad de Jersón, según han denunciado las autoridades ucranianas.
"Alrededor de las 10.50 horas, los ocupantes abrieron fuego contra una zona residencial. Como resultado de los ataques, una mujer de 72 años, otra de 71 y un hombre de 60 años sufrieron heridas incompatibles con la vida", ha informado el jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin.
Asimismo, ha informado de que tres personas han resultado heridas, dos mujeres de 71 y 57 años y un hombre de 72 años que han tenido que recibir atención médica en un hospital de la ciudad.
Ataques en Dnipropetrovsk
Tres personas han muerto en la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, en un ataque ruso con un dron de visión remota contra un microbús de transporte público, según informó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha. "No ha sido un ataque accidental. Es terrorismo a conciencia contra civiles. Contra gente que simplemente se ocupaba de sus cosas", escribió Ganzha en su cuenta oficial.
Cuatro muertos en Rusia
El ataque de drones ucranianos de la pasada madrugada se cobró cuatro víctimas civiles en las regiones rusas de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, y Vladímir, a menos de 200 kilómetros al este de Moscú. "Lamento informar que hay víctimas y destrucción. Uno de los drones impactó un edificio de dos apartamentos. Dos adultos y un niño de siete años perdieron la vida", comunicó en redes sociales el gobernador de Vladímir, Alexandr Avdéyev, citado por TASS.
Rusia denuncia la cooperación armamentística entre Japón y Ucrania: "Esto no ayuda a resolver el conflicto"
El Gobierno de Rusia ha advertido este lunes de que la participación de empresas japonesas en la industria armamentística ucraniana pone en riesgo su seguridad nacional y prolonga aún más el conflicto, cuando se cumplen ya poco más de cuatro años desde la invasión rusa de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha denunciado que este acuerdo de colaboración, "claramente respaldado por las autoridades oficiales" japonesas, "es abiertamente hostil y perjudicial para los intereses de seguridad" de Rusia, "incluida la protección de la población civil". "Al apoyar al régimen neonazi de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski, Japón se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania, dañando aún más las relaciones con Rusia, que ya se habían deteriorado significativamente por las acciones de Tokio", ha afeado la portavoz.
Rusia trata de restablecer el suministro eléctrico en Donetsk tras el ataque ucraniano
Las autoridades rusas tratan de restablecer el suministro de electricidad en la región ucraniana de Donetsk, que Moscú anexionó en 2022, después de un ataque ucraniano que dejó sin luz a unas 500.000 personas, informaron hoy fuentes oficiales.
Según el alcalde de Donetsk leal a Moscú, Iván Prijódko, en Górlovka, un suburbio de la capital regional, no había luz este lunes. Además, pese a los intentos de restablecer los suministros, los consumidores de Donetsk y Mariúpol también registraban hoy cortes de electricidad.
Ucrania alcanza una fragata portamisiles rusa en el mar Negro
Un ataque con drones ucraniano ha alcanzado en el puerto del mar Negro de Novorosíisk una fragata rusa con capacidad para transportar y disparar 8 misiles de crucero y 24 misiles antiaéreos, según informó en su canal de Telegram el jefe de las fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi, más conocido como Madyar.
El militar ucraniano dijo que la fragata en cuestión lleva por nombre ‘Almirante Grigorovich’.
Los marinos rusos a cargo de la fragata intentaron derribar el ataque ucraniano con los propios misiles antiaéreos que llevaba la fragata, que no pudo evitar, sin embargo, ser alcanzada, según Madyar.
Rusia cree que Ucrania está detrás de los planes de sabotear gasoducto serbo-húngaro
El Kremlin expresó hoy su convencimiento de que Ucrania está detrás de los supuestos planes de sabotaje contra una extensión del gasoducto Turk Stream en el norte de Serbia que también suministra gas ruso a Hungría.
"Es muy probable que también en esta ocasión se encuentre algún rastro de la implicación por parte del régimen de Kiev", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Admitió que, "por el momento, no existen pruebas fehacientes sobre quién puede estar detrás de los intentos de ataque en territorio europeo contra esa importantísima arteria energética".
Zelenski condena el ataque letal ruso a Odesa: "Rusia no tiene intención de parar"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que Rusia no tiene intención de parar la guerra, al condenar el ataque ruso contra la ciudad de Odesa que mató a tres personas, entre ellas un bebé de dos años, y pidió a sus socios que refuercen las defensas aéreas para aumentar la tasa de interceptación de misiles y drones.
"Es un esfuerzo diario para todos, no sólo para Ucrania, porque mediante los suministros, el apoyo a nosotros y el trabajo conjunto nuestros socios también se están ayudando a ellos. Rusia no tiene intención de parar", escribió Zelenski en sus redes sociales.
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