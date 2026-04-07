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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump recuerda su ultimátum y subraya que "Irán puede ser arrasado en una noche"
El presidente estadounidense asegura que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas porque "quieren ser libres"
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Se cumple el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (04.00 en horario peninsular español), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Seúl envía delegados a Oriente Medio
Corea del Sur enviará este martes al jefe de Gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, a Oriente Medio y Asia Central para asegurar suministros energéticos en plena guerra contra Irán, entre el bloqueo del vital estrecho de Ormuz. Kang explicó en una rueda de prensa en Seúl que su delegación partirá a Kazajistán, Omán y Arabia Saudí para garantizar importaciones adicionales de petróleo y nafta, ante las dificultades logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio.
Israel ataca de nuevo Teherán
Teherán fue atacada este martes en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), entre el ultimátum para alcanzar un acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump. "Otra zona residencial fue blanco de un ataque aéreo por parte del régimen sionista y Estados Unidos, y ahora los rescatistas de la Media Luna Roja están brindando ayuda y rescate", indicaron los servicios de emergencia de la nación persa en la red social X, con un video en el que mostraron a trabajadores entre los escombros de los edificios derrumbados.
El Ejército israelí ordena evacuar unas 40 localidades del sur de Líbano
Las Fuerzas Armadas israelíes han emitido este lunes un aviso de evacuación par aunas 40 localidades del sur de Líbano con vistas a posibles bombardeos de la aviación. "Advertencia urgente a los residentes del Líbano, específicamente en las siguientes aldeas. Las actividades de Hezbolá obligan a las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- a actuar con contundencia en estas zonas", ha indicado el portavoz militar israelí en árabe, Avichai Adrai. "Las FDI no tienen intención de hacerles daño. Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Zahrani. Quedan advertidos", ha añadido. El listado de localidades señaladas incluye aldeas de los distritos de Nabatiye, Saida, Tiro y Yezín, aunque algunos de los nombres parecen estar mal escritos, como hace notar la prensa libanesa, por lo que es difícil la identificación de los lugares señalados.
Sánchez comparte con los líderes de Egipto, Jordania y Catar la necesidad de buscar la paz
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha hablado este lunes con los líderes de Egipto, Jordania y Catar, con los que ha coincidido en la necesidad de propiciar la paz en Oriente Medio, y ha llamado a evitar una escalada que derive en "un devastador retroceso global". Sánchez ha dado a conocer en su cuenta de la red X que hablado con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, con el rey de Jordania, Abdalá II y con el Emir de Catar, Tamim bijajaajan Hamad Al Thani. "Todos deseamos un Oriente Medio próspero y en paz", ha destacado el presidente del Gobierno, que ha advertido de que "una escalada del conflicto supondrá un devastador retroceso global". Estas conversaciones se suman a la mantenida hoy con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, a quien le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de España por los ataques de Israel que está sufriendo su país.
El partido izquierdista portugués denuncia al Gobierno luso por el uso de EEUU de una base aérea
Dirigentes del partido portugués Bloco de Esquerda (BE) presentaron este lunes una denuncia contra el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), por haber permitido el uso de la base de las Lajes, en el archipiélago atlántico de las Azores, por parte de EE.UU. durante su ofensiva en Oriente Medio. "Entregamos a la Fiscalía General de la República una denuncia contra el Gobierno portugués por las violaciones groseras del derecho internacional en el uso de la base de las Lajes, al que Portugal está sujeto por norma constitucional, que establece que la ley portuguesa se aplica precisamente al uso de la base de las Lajes”, aseguró el coordinador nacional del BE, José Manuel Pureza. El político izquierdista recordó que es la Fiscalía General quien tiene competencias para velar por el cumplimiento "integral" del principio de legalidad por parte de los órganos del Estado. La intención del BE es que el Ministerio Público analice esta denuncia y, si ve indicios de relevancia jurídica y penal, que abra una investigación formal.
Trump resalta la "histórica" operación de rescate de los pilotos, que compara con "buscar una aguja en un pajar"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto este lunes en valor la reciente operación de rescate de los dos pilotos del caza F-15 derribado el pasado viernes en Irán y ha comparado su dificultad con "buscar una aguja en un pajar". "Un general dijo que encontrar a este piloto era como buscar una aguja en un pajar", ha planteado Trump en una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre la incursión para extraer a los militares de suelo iraní. Además, Trump ha explicado que en la misión participaron 155 aeronaves, incluidos cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones de reabastecimiento y trece aparatos de rescate. "Entramos con todos y gran parte era un subterfugio. Queríamos que pensaran que era en otro lugar porque tienen una fuerza militar numerosa, miles de personas buscando", ha argumentado.
Trump pide represalias para medios por publicar filtraciones sobre el operativo en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer represalias a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su Gobierno está "buscando" al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán "a la cárcel".
Trump dice que el ultimátum a Irán es "improrrogable"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado este lunes el ultimátum que dio el domingo a Irán, cuando en dos mensajes en Truth Social, incluyendo uno con lenguaje burdo exigiendo la reapertura del estrecho de Ormuz, amenazó con una campaña de destrucción de plantas eléctricas y puentes para el martes a las 20.00 horas de Washington (02.00 del miércoles en la España peninsular). En unas declaraciones a los periodistas en un acto de Pascua en la Casa Blanca un par de horas antes de la rueda de prensa que ha convocado para este lunes, el republicano ha insistido en que ese ultimátum es “improrrogable” y ha dicho que es necesario “para que no haya dudas” sobre su posición. “Odio hacerlo, pero los estamos aniquilando. No tendrán puentes, ni plantas eléctricas; no tendrán nada”, ha afirmado, dejando caer también que “hay otras cosas que son peores que esas” que podría atacar, sin dar otros detalles. Al ser preguntado sobre la posibilidad de cometer crímenes de guerra con ataques a infraestructuras civiles, se ha defendido replicando: “Lo que es un crimen de guerra es permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear”.
Trump querría "quedarse con el petróleo" de Irán, pero dice que EEUU pide el fin de guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que le gustaría "quedarse con el petróleo" de Irán, pero que los estadounidenses prefieren que la guerra termine. "Quedarme con el petróleo, porque está ahí para tomarlo. Lamentablemente, el pueblo estadounidense desearía vernos regresar a casa", afirmó el mandatario en los jardines de la Casa Blanca al ser preguntado sobre qué opción elegiría ahora mismo sobre la guerra contra la república islámica. "Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero", insistió Trump en un acto relacionado con el Lunes de Pascua que se ha celebrado horas antes de que tenga programado comparecer ante la prensa para hablar sobre la contienda, incluido el ultimátum que ha dado a Irán y que ha extendido hasta las 20.00 hora local del martes (0.00 GMT).
Irán advierte de un "efecto dominó de fuego" tras los ataques a sus plantas petroquímicas
La guerra en Oriente Próximo está a punto de subir un peldaño más y sigue al dedillo la teoría de juegos en la que cada uno de los contendientes eleva un nivel pero no se llega a una situación de equilibrio hasta que uno de los participantes no abandona el juego. Irán advirtió este lunes de que ha comenzado "un efecto dominó de fuego" que nadie puede detener tras los ataques de Israel contra las principales instalaciones petroquímicas del país, a lo que aseguró responder con ataques contra Israel, Emiratos árabes Unidos y Kuwait. "Ahora ha comenzado un efecto dominó de fuego que nadie, excepto Irán, puede detener: Haifa (Israel), Fuyaira (Emiratos), Shuaiba (Kuwait) y…", aseguró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, a través de la red social.
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