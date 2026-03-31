Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní

La guerra de Irán tendrá un impacto "secuencial" en el suministro de petróleo

El bloqueo del Estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- debido a la guerra en Oriento Medio desatará un impacto "secuencial" en el suministro global de petróleo que se desplazará de este a oeste, afectando a la mayor parte del mundo durante abril, según un informe de la entidad financiera J.P. Morgan.

Los analistas del banco de inversión señalaron el jueves pasado que el sistema energético mundial está transitando de un "choque de flujo" a un "problema de agotamiento de existencias".

Según los datos de la entidad, el último petrolero que abandonó el estrecho lo hizo el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.