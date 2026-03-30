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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Muere un civil en el sur de Rusia tras ataque masivo de drones ucranianos contra Taganrog
Un civil ruso murió y otros ocho resultaron heridos tras un ataque masivo de más de sesenta drones ucranianos contra la ciudad de Taganrog, en el sur de Rusia, según informó hoy la gobernadora local, Svetlana Kambúlova. "Durante el masivo ataque aéreo en Taganrog murió un hombre, ocho requirieron atención médica, una mujer fue hospitalizada", escribió en su cuenta de Telegram.
Al menos tres muertos, incluido un niño de trece años, en un ataque ruso en Kramatorsk, en el este de Ucrania
Al menos tres personas, incluido un niño de trece años, han muerto este domingo en Kramatorsk, en Donetsk, en el este de Ucrania, tras un ataque ruso que también ha dejado trece heridos en la ciudad, donde ha alcanzado viviendas privadas, edificios de pisos y negocios particulares. "El número de víctimas en Kramatorsk ha aumentado a tres muertos y trece heridos", ha afirmado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en la última actualización del balance de víctimas que ha compartido en redes sociales, tras haber indicado que entre los fallecidos se encontraba un niño de trece años.
Maduro llama a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada por su hijo
El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, reiteraron este domingo su llamamiento a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada al día siguiente de publicar su primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.
"Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", pidieron Maduro y Flores en la misiva, publicada en la cuenta de Instagram del hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra.
Tres muertos y siete heridos al caer una bomba en la ciudad ucraniana de Kramatorsk
Tres personas murieron, entre ellas un menor, y otras siete resultaron heridas este domingo en la ciudad ucraniana de Kramatorsk en un ataque ruso con una bomba aérea, informó el jefe de la administración regional de Donetsk, Vadim Filashkin.
"Al menos tres personas han muerto y siete han resultado heridas como consecuencia del ataque contra Kramatorsk. Entre los muertos hay un niño de 13 años. Los heridos tienen edades comprendidas entre los 20 y 85 años. Hoy al mediodía, los rusos lanzaron una bomba aérea sobre la ciudad. Se han dañado numerosos edificios de varias plantas", escribió en su canal de Telegram.
Zelenski llega a Jordania tras su paso por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este domingo a Jordania tras haber visitado también Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar y haberse reunido con las máximas autoridades de esos países y haber firmado en todos ellos acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa.
"Hoy en Jordania. La seguridad es la máxima prioridad, y es importante que todos los socios hagan los esfuerzos necesarios para lograrla. Ucrania está haciendo su parte. Nos esperan reuniones importantes", escribió Zelenski en un breve mensaje en redes sociales a su llegada.
Zelenski, el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Estados Unidos en la zona, visitó el viernes Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán.
Finlandia declara la alerta por la entrada en su territorio de drones ucranianos
El Ejército de Finlandia ha declarado provisionalmente este domingo la alerta tras constatar la entrada en el país de dos aviones no tripulados de origen ucraniano, uno de los cuales fue derribado por los aviones de la Fuerza Aérea del país.
En un comunicado publicado en su página web, el Ejército del Aire confirma que el incidente comenzó sobre las 08.13 de este domingo, hora local, cuando detectó "varios objetos, entre ellos drones, que se aproximaron a las aguas territoriales finlandesas".
Inmediatamente, el Ejército desplegó cazas F/A-18 Hornet para derribar al menos uno de estos aparatos. La radiotelevisión estatal YLE tiene constancia de dos impactos, según sus fuentes, al norte y al este de la ciudad de Kouvola
Muere una niña por los bombardeos rusos en el sur de Ucrania
Una niña de trece años ha muerto en un hospital por la gravedad de las heridas sufridas durante un bombardeo ruso sobre Voskresenka, en la región de Nikolaev, en el sur de Ucrania, según han informado este sábado las autoridades ucranianas.
"Lamentablemente una niña de trece años ha muerto en el hospital", ha explicado el gobernador militar de Nikolaev, Vitali Kim, en redes sociales.
Otras siete personas, seis de ellas menores, han tenido que ser hospitalizados como consecuencia de un ataque de un dron ruso tipo Shahed en esa misma región, ha indicado Kim. Una mujer de 40 años y otra niña están graves.
Rusia anuncia la toma de la localidad de Kivsharivka, en Járkov
Las fuerzas rusas han tomado la localidad de Kivsharivka, en la región ucraniana de Járkov, anunció este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.
La localidad, situada en la orilla izquierda del río Oskil, fue capturada por las unidades de la agrupación Zapad (Oeste).
Kivsharivka se encuenta a unos 7 kilómetros de Glushkivka, cuya conquista Rusia anunció a principios de febrero.
Rusia informa de daños en el puerto de Ust-Luga tras un ataque de Ucrania
El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó hoy de daños en el puesto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, debido al masivo ataque de drones ucranianos durante la noche pasada.
"Hay daños en el puerto de Ust-Luga. No hay víctimas", escribió el gobernador en Telegram.
Más tarde, Drozdenko agregó que en la terminal portuaria se declaró un incendio que estaba siendo sofocado por bomberos rusos.
Rusia ataca territorio ucraniano con un misil hipersónico Kinzhal y 442 drones
Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania un misil hipersónico Kinzhal y 442 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 380, informó este domingo la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de 16 drones en siete localizaciones, así como la caída de fragmentos en catorce.
El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron el misil Kinzhal desde el espacio aéreo de la región rusa de Riazán, además de 442 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Briansk, Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske y Chauda, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
Alrededor de 300 de los drones lanzados desde las 18.00 horas del sábado (17.00 GMT) y durante la noche eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram.
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