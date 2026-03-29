Investigación abierta
Al menos siete heridos de gravedad por un atropello múltiple en la ciudad británica de Derby
El conductor del vehículo, un hombre de 30 años de origen indio, ha sido detenido, pero se desconocen los motivos del incidente
EP
Al menos siete personas han resultado heridas de gravedad, si bien sus vidas no corren peligro, como consecuencia de un atropello múltiple ocurrido la pasada noche en la ciudad británica de Derby por el que ha sido detenido el conductor del vehículo implicado, un hombre de 30 años de origen indio.
El incidente, en el que se ha visto implicado un turismo Suzuki Swift de color negro, ha tenido lugar en la calle Friar Gate en torno a las 21.30 horas (hora local). El conductor ha sido arrestado y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra aún en una fase inicial.
Las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos para recabar más información. Asimismo, han pedido que quienes puedan aportar datos relevantes se pongan en contacto "urgentemente".
Aunque el suceso ha generado inquietud, las autoridades han querido trasladar un mensaje de calma al asegurar que, por el momento, no consideran que exista "un riesgo continuo para el público".
Por ahora no han trascendido más detalles, si bien se espera que se ofrezcan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- Muere un surfista de 64 años en una playa de Oia
- La Xunta ofrece realojo o compensación por las 13 expropiaciones para el futuro barrio de 2.000 viviendas en San Mauro, en Pontevedra