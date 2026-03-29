Oriente Próximo
Netanyahu dice que ha ordenado ocupar más territorio en el sur del Líbano
La operación de Tel Aviv en el Líbano ha causado ya más de 1.100 muertes de civiles y más de un millón de personas han sido desplazadas
EFE
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo haber "ordenado ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, anticipando una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.
"He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", añadió Netanyahu, que se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte del país, zona fronteriza con el Líbano.
"No aceptaremos la realidad de una amenaza constante para nuestras comunidades y ciudadanos", con tinúa Netanyahu en una declaración compartida a través de sus redes sociales.
La operación de Tel Aviv en el Líbano ha causado ya más de 1.100 muertes de civiles y más de un millón de personas han sido desplazadas. Entre los fallecidos, una ataque israelí asesinó a tres periodistas y nueve paramédicos en las últimas horas.
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