Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos un muerto por un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod

Al menos un civil ha perdido la vida este sábado como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, en el marco de los continuos intercambios de ataques aéreos entre ambos países, en guerra desde hace cuatro años, han informado las autoridades locales.

"Un civil ha muerto en otro ataque terrorista de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha denunciado vía Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, antes de trasladar sus "más sinceras condolencias" a los familiares del fallecido.

El ataque mortal se ha producido en la ciudad de Graivoron, donde un coche ha comenzado a arder tras ser impactado por un dron de tipo FPV (del inglés, Vista en Primera Persona). Gladkov ha relatado que los habitantes trataban de extinguir las llamas cuando se vieron sorprendidos por "un segundo ataque con un dron enemigo que acabó con la vida del hombre".