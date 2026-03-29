Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán denuncia el uso de bombas de racimo por Israel y EE.UU. como un "crimen de guerra"

Un joven palestino muere abatido por el Ejército israelí en Nazaret

Un joven palestino ha muerto este sábado tras ser tiroteado por soldados del Ejército israelí en la localidad de Yafia, que forma parte del área metropolitana de Nazaret, en el norte de Israel.

La víctima, de unos 30 años, ha fallecido este sábado por la noche tras ser alcanzado por disparos de las tropas israelíes en esta ciudad israelí de población en su mayoría árabe, según ha informado la agencia palestina de noticias Wafa, sin que las autoridades palestinas se hayan pronunciado por el momento sobre este suceso.

Horas antes, la Autoridad General para Asuntos Civiles de Palestina ha comunicado en redes el fallecimiento de un hombre palestino de 54 años, identificado como Marwan Fathi Husein Harzalá, mientras se encontraba preso en un cárcel isrealí en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania.