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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Venezuela habla con aerolíneas y diplomáticos para activar vuelos desde Canadá y Alemania
El Gobierno de Venezuela ha conversado con representantes de aerolíneas y embajadores en Caracas para activar vuelos desde Canadá y Alemania, indicó este viernes la ministra de Turismo, Daniella Cabello.
En el programa 'A Pulso', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello dijo que se reunió con una aerolínea canadiense, sin precisar cuál, para reactivar "lo que en algún momento" eran los vuelos chárteres que viajaban directamente desde Montreal, Canadá, hasta Caracas o la isla de Margarita, en el estado venezolano Nueva Esparta (insular).
Asimismo, la ministra de Turismo señaló que se reunió con el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, para buscar un acercamiento con la aerolínea Condor y ofrecer al país suramericano como destino.
Delcy Rodríguez pide oraciones para Maduro y para las relaciones entre Venezuela y EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes orar por relaciones de cooperación y respeto entre Estados Unidos y su país, y por el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un día después de la segunda audiencia de la pareja en un tribunal federal de Nueva York por acusaciones de narcotráfico. En un encuentro con pastores y seguidores evangélicos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez pidió una oración por el "respeto profundo" de la independencia de Venezuela y para que el país quede libre de sanciones.
Marco Rubio cree que "ahora" puede ser el momento para cambiar el sistema político en Cuba
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estimó este viernes que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país. "Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", dijo Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del G7. El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento".
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El mayor apagón de este viernes en Cuba dejará sin corriente a la vez al 57 % de la isla
Cuba sufrirá este viernes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 57 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.
La víspera se reportó hasta un 66 % de la isla de forma simultánea sin corriente, la segunda mayor tasa desde que en 2022 comenzó el registro. La situación es crítica desde hace unos meses, y se reportan diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.
La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.285 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2.980 MW.
México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda a Cuba
La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.
De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones "tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo", por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, "en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar", indicó la Semar en un comunicado.
Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.
El Gobierno decreta una semana de asueto en Venezuela en el marco del "plan de ahorro energético"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó hoy asueto desde el próximo lunes hasta el viernes para el sector de educación y también para los ministerios en el marco de un plan de "ahorro de energía", una decisión que se produce luego de que en las últimas semanas se reportaran fallas de electricidad en varios estados del país.
"Quiero anunciar que he decretado día de asueto, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para todo el sector de la educación, nuestros niños no vayan a la escuela; también días de asueto para los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica", anunció la líder chavista.
Durante un recorrido por el estado Nueva Esparta (insular), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que quedan excluidos del asueto aquellos sectores que presten "servicios básicos excepcionales".
La misión diplomática venezolana inicia su visita a Washington para fortalecer los vínculos con EEUU
Una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició este jueves una visita oficial en Washington, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario, Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana.
La misión, encabezada por el Encargado de Negocios de Venezuela, Felix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.
Blanco dijo que el encuentro con Landau y otros dos viceministros tuvieron como objetivo "explotar" oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países y que la agenda de reuniones con diversas autoridades continuará en los siguientes días.
El juez del caso de Maduro cuestiona el bloqueo de EEUU de fondos de Venezuela para su defensa pero rechaza desestimar el caso
El caso federal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue su curso en Nueva York. La segunda vista desde que el líder venezolano fue capturado el 3 de enero por el ejército de Estados Unidos y trasladado al país se ha celebrado este jueves en el bajo Manhattan y ha estado centrada en el bloqueo que el gobierno de Donald Trump ha impuesto a que la defensa de Maduro y Flores sea costeada por Venezuela. El juez que preside el proceso, el nonagenario Alvin Hellerstein, ha cuestionado la justificación del gobierno para ese bloqueo, aunque también ha rechazado la petición de la defensa de que se desestime el caso. La sesión ha empezado con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto en una sala de la planta 26 del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en la que ha estado presente EL PERIÓDICO. Allí han entrado primero Cilia Flores y luego Maduro, ambos vistiendo ropaje carcelario de color beige, ella con una camiseta de manga larga clara debajo, él con una naranja. El exmandatario de Caracas ha aparecido algo más delgado y en forma.
Termina la audiencia en el caso contra Maduro sin decisión sobre el pago de sus abogados
La segunda audiencia en el caso judicial contra el derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, terminó este jueves sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados. El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EE.UU., que impide que el acusado pueda financiar su defensa. La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.
Hellerstein, de 92 años y al que hoy se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso "porque eso sería tomar una medida demasiado seria".
Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder "utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional".
El juez no considera a Maduro "una amenaza para seguridad nacional" dado que está en EEUU
El juez federal a cargo del caso del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro afirmó este jueves que no lo considera "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, puesto que ya se encuentra detenido en el país. La consideración del juez Alvin Hellerstein afecta directamente al motivo en el que se basan las sanciones de EE.UU. a Maduro y a los fondos venezolanos que impiden, según el acusado, costearse su propia defensa.
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