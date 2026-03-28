África
El Ejército de Nigeria mata a 38 yihadistas tras repeler un ataque a una base militar
El ataque ocurrió de madrugada en la base de operaciones avanzadas de Mandaragirau, donde las tropas "se enfrentaron a los atacantes con emboscadas bien coordinadas" con apoyo de la Fuerza Aérea de Nigeria
EFE
El Ejército de Nigeria mató este sábado a 38 presuntos terroristas al repeler un ataque del grupo yihadista Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) contra una base militar en el estado nororiental de Borno.
El ataque ocurrió de madrugada en la base de operaciones avanzadas de Mandaragirau, donde las tropas "se enfrentaron a los atacantes con emboscadas bien coordinadas" con apoyo de la Fuerza Aérea de Nigeria, afirmó el Ejército en la red social X.
"Un total de aproximadamente 38 terroristas fueron neutralizados, y se recuperaron 8 cuerpos, hasta el momento, en la zona de operaciones", precisó.
Las tropas también recuperaron 7 fusiles AK-47, 8 cargadores, 4 granadas propulsadas por cohete y munición diversa, sin registrar víctimas mortales, señaló el Ejército, al agregar que varios soldados resultaron heridos al ser alcanzado su vehículo blindado por fuego enemigo, aunque no concretó el número de militares afectados.
Las Fuerzas Armadas agregaron que continúan las operaciones de reconocimiento en la zona para "recuperar los cadáveres de los terroristas dispersos y consolidar los avances logrados".
El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.
Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.
En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.
Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.
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