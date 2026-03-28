La crisis económica en Argentina y los escándalos de corrupción minan la popularidad de Milei

Hablar sobre "la peor hora" de Javier Milei se convirtió en un lugar común luego refutable en Argentina. El presidente atravesó tormentas que parecían decisivas y salió una y otra vez a flote. En septiembre pasado se consideró que su suerte estaba echada, pero la varita mágica de Donald Trump le permitió no solo ganar las elecciones parlamentarias de octubre sino dominar la agenda política y legislativa que bajo las circunstancias previas habría sido imposible. El anarcocapitalista ha vuelto a los momentos de zozobra e incertidumbre sobre su futuro. Una última encuesta de Atlas Intel muestra que la desaprobación del Gobierno de ultraderecha ha llegado al pico más alto desde su inicio: 61,6%. Un 74% de los consultados cree que la situación del mercado de trabajo es mala. El 65% opina lo mismo acerca de la economía. Solo un 34% aprueba la gestión.

El enojo ha vuelto a ser predominante por razones económicas. A pesar de que Milei pinta el horizonte de los colores de la prosperidad, desde que asumió en diciembre de 2023 se han perfido 22.608 empresas, más de una por hora. El consumo masivo se ha hundido un 6,3% en febrero, el peor valor del último semestre. La pérdida del poder adquisitivo ha sido del 7,3%, solo entre septiembre de 2025 y enero 2026, de acuerdo con benévolos datos oficiales. Casi el 11% de la población está en mora con los bancos. La promesa de una inflación cero que encandiló a millones de votantes contrasta con un promedio mensual del 3%.

No solo hablan los bolsillos sino los corazones. El anarcocapitalista ganó las elecciones por su condición de outsider y azote de la llamada casta política. Los casos de corrupción que sacuden a los hermanos Milei y su entorno más preciado explican, según los consultores, los actuales niveles de desencanto.

Un teléfono delator

El 'criptogate' ha adquirido resonancias que enmudecen a la guerrilla digital de la ultraderecha. $LIBRA, el nombre del activo digital, es una sombra acechante de la cual Milei no puede librarse. La lenta investigación judicial por la presunta estafa de más de 100 millones de dólares gotea novedades que, sostienen varios analistas, de no mediar el peso tutelar de Washington, habrían generado un conflicto institucional de grandes proporciones. Peritos judiciales hallaron en el teléfono del empresario Mauricio Novelli, exempleador de Milei antes de llegar al poder, un acuerdo por cinco millones de dólares a cambio de un respaldo del mandatario a la iniciativa del norteamericano Hayden Davis. Aquel 14 de febrero de 2025, Milei exaltó en su cuenta de X las bondades de $LIBRA. Su precio subió como la espuma y luego se redujo a la absoluta insignificancia. Miles de personas se sintieron timadas y comenzaron las demandas en este país y Estados Unidos.

El teléfono de Novelli es por estos días una fuente inagotable de sorpresas. Minutos antes y después del lanzamiento de $LIBRA, Milei intercambió numerosas llamadas con él desde su teléfono personal. No fueron conversaciones anodinas. "Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H", escribió el dueño del móvil también en alusión a Hayden Davis. El "acuerdo" contemplaba 1,5 millones de dólares en concepto de adelanto, y una suma similar cuando "Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis". El diario La Nación ha revelado a su vez recientemente que tres meses antes del lanzamiento del activo digital, Novelli acercó a su exempleado dos propuestas confidenciales para monetizar su imagen presidencial a través de monedas de oro con el rostro del libertario y una serie de chaquetas, gorros, mochilas, banderines, impermeables y hasta bebidas energizantes vinculadas con su figura. Una comisión investigadora del Congreso había recomendado el juicio político mesas atrás por el 'criptogate'. Sus integrantes quieren volver a la ofensiva.

El papel de los tribunales

Para Carlos Pagni, un columnista de La Nación que es una piedra en el zapato del extertuliano, la llegada al Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques se explica en la sumatoria de escándalos que cercan al Gobierno. En sus primeras apariciones se dedicó "a ejercer la abogacía defensora de Milei y de su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia, enredada también en problemas judiciales". Las declaraciones de Mahiques "fueron llamativas porque parecían ser veladas instrucciones a los jueces sobre cómo manejar los expedientes para lograr un resultado absolutorio". Por ejemplo, "declarar nulo un peritaje (del teléfono de Novelli) si se filtró a los medios. Aunque ya estuviera incorporado como prueba antes de la supuesta filtración". El empresario acaba de actuar en consecuencia: el jueves pidió este jueves que se dicte la nulidad de las pericias en sus dispositivos electrónicos por "vicios graves" en el procedimiento.

Otros sondeos negativos

$LIBRA tiene por estas horas un fuerte impacto mediático, como ha sucedido con el escándalo de los sobreprecios en los medicamentos de los discapacitados que salpica a Karina Milei. Se ha abierto a la par un nuevo frente. El exportavoz presidencial y actual jefe de ministros, Manuel Adorni, un funcionario conocido por su agresividad retórica, siempre al borde de la ofensa, tiene grandes dificultades para explicar públicamente el crecimiento de su patrimonio. "Yo hago lo que quiero con mi dinero", dijo cuando en una rueda de prensa de esta semana se le preguntó sobre sus hábitos de potentado.

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"El escándalo patrimonial en el que Adorni pegó en la línea de flotación del relato de la Casa Rosada (sede del Ejecutivo)", sostuvo el portal La Política Online, y citó un informe de la consultora Innova según el cual un 70% de las personas entrevistadas creen que el gran alfil de los hermanos Milei es corrupto. "El portavoz ha dejado de funcionar como escudo para convertirse en un flanco que el propio Gobierno debe defender", señaló el portal Cenital. Solo un 30% de los consultados estima que los Milei son honestos. Un 55% cree a estas alturas que el anarcocapitalista es ineficiente para la administración pública. La firma Udesa detectó una visión del futuro más pesimista: el 46% cree que el país estará peor en un año. Una pregunta de Innova ha hecho sonar con estridencia las alarmas: el 58% prefiere que haya un cambio de Gobierno en la elección de 2027, contra apenas un 33% que opta por la continuidad de Milei. Por estas horas prevalece la sensación de que tal vez el cansancio es definitivo. Más de un millón de personas en las calles para recordar el 50 aniversario del golpe militar participaron también de una movilización contra el Milei apologista de la represión. Sin embargo, todo puede volver a cambiar en Argentina, porque así ha ocurrido en varias oportunidades que se consideraban irremontables para el ultraderechista.