Guerra en Oriente Medio
Israel y EEUU atacan complejos nucleares iraníes, sin víctimas ni fugas radiactivas
EFE
Israel y Estados Unidos atacaron este viernes en el centro de Irán el complejo de agua pesada de Jondab y una fábrica de óxido de uranio concentrado (conocido coloquialmente como torta amarilla) de Ardakan, dos sustancias clave para el desarrollo de combustible en el proceso nuclear, sin que haya muertos ni fuga radiactiva, según las autoridades iraníes.
"La planta de Jondab (reactor de investigación de agua pesada) fue atacada por enemigos sionistas y estadounidenses", denunció el vicegobernador político, de seguridad y social de la provincia de Markazi (centro), Hasan Qamari, según reportó la agencia IRNA. El responsable provincial aseguró que "no se ha producido ninguna fuga radiactiva y que la población no debe preocuparse en absoluto".
Qamari consideró que estos ataques reflejan "la desesperación" de los adversarios ante los avances científicos e industriales de la República Islámica y aseguró que no afectarán al desarrollo de las actividades nucleares e industriales de Irán.
Instalación clave
Casi al mismo tiempo, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) anunció que Estados Unidos e Israel han atacado su instalación de torta amarilla (óxido de uranio concentrado) en la ciudad central de Ardakan, donde tampoco ha habido liberación de materiales radiactivos al exterior del complejo.
Esta planta de Ardakan es una instalación clave donde el mineral de uranio se transforma en torta amarilla o concentrado de uranio, un paso intermedio antes del enriquecimiento nuclear.
No es la primera vez que los ataques israelí-estadounidenses alcanzan centros nucleares de Irán en los 28 días de guerra.
La planta nuclear de Natanz ya ha sido golpeada en dos ocasiones durante este conflicto, a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra la ciudad israelí de Dimona, muy cerca de instalaciones nucleares.
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