EEUU asegura que los cambios económicos y políticos tienen que "ir de la mano" en Cuba

"Su economía necesita cambiar y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de Gobierno". El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo saber cuáles son las exigencias en una mesa de negociaciones con Cuba. "¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes, lo cual es incluso peor que ser comunista? Por lo tanto, su sistema de gobierno tiene que cambiar", dijo. Por eso, añadió, "hay que cambiar a los responsables" y "el modelo económico" porque "no funciona".

El tono de Rubio fue más vehemente que en las recientes oportunidades en las que hizo referencia a la situación en la isla. "Es un sistema sin sentido, y el pueblo cubano está sufriendo a causa de las decisiones, a causa de la falta de voluntad de quienes gobiernan ese país para llevar a cabo los cambios necesarios que les permitan incorporarse al siglo XXI". Esa es "la única forma de avanzar si Cuba quiere un futuro mejor".

La razón del énfasis apuntó también contra las versiones periodísticas relacionadas con una supuesta conformidad de la administración de Donald Trump con una hoja de ruta que contempla en la isla no solo la posibilidad de que inviertan capitales de cubanos residentes en EEUU sino un plan de resarcimiento a empresarios norteamericanos que perdieron sus propiedades durante las nacionalizaciones de los años sesenta. "Los únicos que trabajan en el cambio de régimen están advirtiendo que todas esas fuentes que venden información sobre Cuba no tienen ni idea. No están al tanto. "No saben qué demonios ha pasado". Cualquier reporte sobre las tratativas secretas "que no provenga de mí o del presidente es mentira", porque "somos los únicos que estamos trabajando en esto".

En las vísperas de una reunión del G7 en la ciudad francesa de Cerney la Ville, Rubio negó que la razón de la profunda crisis interna de la isla, marcada por los apagones recurrentes, sea responsabilidad del "cerco energético" dispuesto por Washington. "No tiene petróleo ni combustible porque lo quieren gratis, y la gente no regala petróleo ni combustible de forma habitual, a menos que fuera la Unión Soviética quien los subvencionara o (Nicolás) Maduro. Puede que reciban un envío. De vez en cuando llega alguno, pero no lo suficiente para mantener el país". Ese es, de acuerdo con el responsable de la diplomacia trumpista, el motivo "por el que están pasando apuros". Tienen además "equipos de los años cincuenta y sesenta que nunca han mantenido ni conservado".

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La libertad económica y la libertad política "van de la mano", remarcó Rubio, en lo que se ha entendido como una respuesta al presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre el carácter "no negociable" de una discusión bilateral sobre los asuntos internos de Cuba. Las sanciones, insistió, son las causas de la debacle interna. Las "reformas urgentes" que ha propuesto el Gobierno para dinamizar la economía combinan "planificación centralizada y mecanismos de mercado para evitar la especulación" con el propósito de lograr "un desarrollo sostenible, con justicia social, inclusivo y de equidad".