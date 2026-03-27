Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rusia niega estar pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de EEUU

Israel bombardea en Irán espacios para la producción de misiles balísticos

La aviación israelí bombardeó durante la noche posiciones para la producción de misiles balísticos en Teherán y Yazd, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, recogió un comunicado del Ejército este viernes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes", aseveraron las fuerzas armadas.

Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán negocian, con Pakistán mediante, el cese del conflicto. En los últimos días, Israel ha mantenido sus bombardeos contra la república islámica, aunque se han centrado mayoritariamente en objetivos militares en lugar de en políticos.