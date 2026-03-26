"Están locos": Trump asegura que Irán "está suplicando" un acuerdo para el fin de la guerra y acusa a la OTAN de no hacer "absolutamente nada"

Palo y zanahoria. La reunión que Donald Trump ha mantenido este jueves con su gabinete, la primera desde que inició la guerra contra Irán, ha servido para constatar que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a mantener su operación militar en Oriente Medio mientras trata de imponer sus condiciones para un alto el fuego.

Poco después de advertir a Teherán que acepte la derrota "antes de que sea demasiado tarde", Trump ha negado las informaciones publicadas por medios estadounidenses que indican que busca un acuerdo. "Son ellos los que están suplicando llegar a un acuerdo. No yo", ha recalcado. "No sé si seremos capaces de hacerlo. No sé si estamos dispuestos a hacerlo. Deberían haberlo hecho hace cuatro semanas. Deberían haberlo hecho hace dos años".

A pesar de ese tono amenazante, Trump también ha abierto la puerta a negociar con su enemigo, indicando que Irán es "un pésimo combatiente, pero un gran negociador". El presidente republicano también ha acusado sin pruebas al régimen de los ayatolás de "tener un plan para apoderarse de Oriente Medio". "Están locos", ha espetado.

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Trump también ha aprovechado para cargar contra la OTAN, acusando de nuevo a la alianza atlántica de no hacer "absolutamente nada" para ayudar a EEUU e Israel a desbloquear el estrecho de Ormuz. El Gobierno del Reino Unido ofreció enviar sus portaviones al paso marítimo por el que circula parte importante del comercio mundial, pero Washington los rechazó. "Son juguetes comparados con lo que tenemos nosotros", ha remarcado el presidente en tono burlón.