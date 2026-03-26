En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
El director de la OMS, preocupado por la situación sanitaria en Cuba debido al bloqueo
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la situación sanitaria en Cuba debido al bloqueo energético y los continuos apagones.
"Aunque me anima ver los esfuerzos de Cuba por restablecer el suministro eléctrico para apoyar los servicios, la salud de las personas, y los servicios que la sostienen, no pueden quedar a merced de un suministro eléctrico inestable y de la geopolítica", aseguró en su cuenta oficial en X.
Díaz-Canel, dispuesta a hablar de "cómo puede participar el Gobierno de EEUU" en su economía
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que en la negociación con Washington se puede hablar de "cómo puede participar el Gobierno de Estados Unidos en la economía" de la isla, pero nunca cuestionar la "soberanía", "independencia" o el "sistema político" del país. Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una entrevista concedida en La Habana al medio español Canal Red, al ser preguntado por los contactos entre los Gobiernos de Cuba y EEUU, reconocidos recientemente por La Habana tras meses de presión de Washington para alcanzar un acuerdo. El presidente cubano afirmó que hay "miles de temas" sobre los que se puede dialogar, como la inversión extranjera, los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la protección del medioambiente y la colaboración científica y educativa, y ahí incluyó la participación del Gobierno de EEUU en la economía cubana, aunque no entró en más detalles.
EEUU trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, según el secretario de Interior
Estados Unidos trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum. Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto a ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a su país con el oro físico valorado en 100 millones de dólares. "No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años", dijo Burgum a los ejecutivos energéticos en la conferencia. El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país suramericano.
El Gobierno venezolano rechaza la "intención" del "extremismo" de privatizar la industria petrolera
El Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez rechazó este miércoles la "intención" de una "vocera del extremismo", sin precisar quién, de privatizar la industria petrolera del país, un día después de que la líder opositora María Corina Machado presentara un plan energético para Venezuela. En un comunicado, el Ministerio de Hidrocarburos repudió "de manera categórica las infelices declaraciones emitidas por una vocera del extremismo venezolano desde el extranjero, en las que expresa la intención de privatizar" el sector como "si fuese de su propiedad y arrogándose una representación de la que carece". "La importancia del petróleo para Venezuela nunca podrá ser disminuida por quien no tiene y nunca tendrá autoridad real ni moral para hablar de nuestra industria", expresó.
El presidente del Senado español confía en que "más pronto que tarde" llegue transición a Venezuela
El presidente del Senado español, Pedro Rollán, dijo este miércoles en Paraguay que confía en que "más pronto que tarde tenga lugar una verdadera transición" en Venezuela, y llamó a los países de democráticos a "arropar" a esa nación suramericana para que ese camino sea "lo más sencillo posible". "Yo aspiro, deseo y confío en que más pronto que tarde tenga lugar una verdadera transición y que los hombres y mujeres de Venezuela, libremente y con todas las garantías, puedan elegir a quienes tienen que encomendar la responsabilidad de acometer una transición", declaró a EFE el funcionario, que hoy concluyó una breve visita a Asunción. pRollán, al analizar el panorama y los desafíos de Iberoamérica, indicó que todavía quedan países "en donde está en entredicho la calidad democrática o la ausencia de democracia". "El día en el que se va a restablecer plenamente la democracia en Venezuela llegará y yo creo que va a llegar pronto y lo celebraremos. Y todos los países democráticos tendremos que arropar a Venezuela para hacer que ese camino sea un camino lo más sencillo posible, porque los venezolanos se lo merecen, porque Iberoamérica lo merece y porque entre todos contribuiremos a hacer un país mejor", agregó el funcionario.
Delcy Rodríguez nombra a Coromoto Godoy nueva embajadora de Venezuela ante la ONU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este miércoles a la exministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, como nueva embajadora del país ante Naciones Unidas con el objetivo de "favorecer la cooperación en los espacios internacionales".
"He designado a Coromoto Godoy como nueva embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el compromiso de llevar la voz digna y soberana de nuestro país en el escenario multilateral", ha expresado Rodríguez en un mensaje difundido a través de Telegram.
Así, ha manifestado que "confía" en su experiencia y "amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el sistema de Naciones Unidas, defendiendo los intereses del país y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales".
El Parlamento de Venezuela creará un "grupo parlamentario de amistad" con EEUU, según un diputado opositor
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la creación de un "grupo parlamentario de amistad" destinado a desarrollar lazos con el Congreso de Estados Unidos para contribuir a la mejora de las relaciones, restablecidas tras más de siete años rotos, según ha anunciado un diputado opositor.
"Propusimos y fue aprobado por la Asamblea Nacional el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Estados Unidos", ha afirmado el parlamentario Antonio Ecarri, quien ha recalcado que "Venezuela debe recuperar la confianza internacional y posicionarse como un proveedor energético confiable para el mundo".
Así, ha abogado a través de sus redes sociales por "más diálogo, más inversión, más oportunidades para los venezolanos", en medio de "una etapa de estabilidad, recuperación económica y reconciliación para la democracia".
Venezuela aprueba la designación de Ariannys Seijó como fiscal general y nombra a dos embajadores
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes la designación de la abogada Ariannys Viviana Seijó Noguera como nueva fiscal general del país, tras la renuncia de su predecesor, Reinaldo Muñoz Pedroza, así como las de sus nuevos embajadores en Colombia y Nicaragua.
Propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la nueva fiscal es abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ha desempeñado cargos tanto en el sector privado como en el público. De hecho, hasta su nombramiento ha trabajado como consultora jurídica de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), habiendo sido previamente asesora externa de la Procuraduría General de la República, según ha precisado la cadena Globovisión.
A su vez, la Asamblea Nacional venezolana ha aprobado por unanimidad el nombramiento del exministro de Defensa y hasta ahora cabeza de la legación del país en Alemania, Ramón Orlando Maniglia Ferreira, como "embajador extraordinario y plenipotenciario" del país caribeño en Colombia en aras de avanzar en "la consolidación de las relaciones diplomáticas y el fortalecimiento de la hermandad bolivariana".
El Parlamento venezolano dice haber recibido 123 solicitudes de amnistía desde el exterior
La comisión del Parlamento venezolano encargada de la amnistía ha recibido 123 solicitudes desde el exterior para que la Justicia del país suramericano revise sus casos, según informó este martes el presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez. Según el diputado, esos venezolanos que viven en el exterior solicitaron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos para que puedan retornar al país y "cumplir con su función política". "Personas con registro policial, unos pocos y la gran mayoría sin ningún tipo de registro policial", dijo Rodríguez, sin dar más detalles sobre los solicitantes.
Delcy Rodríguez informa que diplomáticos viajarán a EEUU para el inicio de relaciones
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas